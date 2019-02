Jorjin présente ses toutes dernières lunettes intelligentes RA/RM lors du MWC et de l'Embedded World en s'intéressant au marché de la 5G et à l'Internet des objets





TAIPEI, Taïwan, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Poursuivant les avancées dans l'innovation RA/RM, Jorjin a, cette année, été invitée par le Bureau du programme de la technologie 5G du Département de la technologie industrielle (DTI) du ministère des Affaires économiques (MAE) à rejoindre l'ITRI (Industrial Technology Research Institute), Chunghwa Telecoms et plusieurs partenaires de la chaîne logistique 5G pour représenter Taïwan au Mobile World Congress et présenter les toutes dernières innovations de Jorjin dans le domaine de la 5G. Selon le président de Jorjin, Tom Liang, « pour que l'Internet des objets fonctionne sans heurts, des débits Internet élevés sont absolument nécessaires, et c'est pourquoi Jorjin s'intéresse à l'évolution de la 5G avec anticipation, afin que les lunettes intelligentes puissent concrétiser leurs nombreuses applications sophistiquées, alors qu'elles étaient jadis reléguées à la science-fiction. »

Cette année, à l'occasion du MWC, Jorjin a allié les capacités logicielles du Smart System Institute (SSI) et de l'Institute for Information Industry (III) pour lancer la série J4 de lunettes RA intelligentes, lesquelles sont, grâce à un transfert de données à haut débit, capables de présenter des vidéos en temps réel dans un format multi-perspective, qui peut être appliqué à des fins médicales, comme par exemple des opérations chirurgicales endoscopiques, des robots de chirurgie, etc. Le transfert des données à haut débit 5G permettra également de prendre en charge des projets Digital Twin en combinant des données virtuelles et de la vie réelle pour assister dans la création d'initiatives de ville intelligente.

Dans le même temps, à l'occasion du salon Embedded World en Allemagne, Jorjin présentera ses lunettes intelligentes J-Supporter et les atouts de la fonction Vision Picking dans la gestion logistique. Doté d'un moteur intégré de lecture de codes-barres, d'un écran transparent de vue rapprochée et de capacités de connexion sans fil, le J-Supporter lit les codes-barres du point de vue de la première personne, ce qui permet des flux de travail plus fluides et réduit le risque d'erreur humaine.

Pour le président de Jorjin, Albert Hsing, « outre la gestion logistique, les applications de lunettes intelligentes sont pratiquement illimitées, car une infrastructure de lunette intelligente RA est capable d'établir rapidement des systèmes cyberphysiques entiers, ce qui permet d'offrir à court terme des procédures opérationnelles permanentes pour la fabrication et des simulations rapides de données 3D, rendant possibles des opportunités entrepreneuriales illimitées. »

Lors de l'Embedded World, Jorjin présentera également la solution LPWAN (réseau étendu à faible consommation) pour la logistique industrielle à grande échelle, avec Sigfox et LoRa comme produits phares, qui sont dotés de plateformes cloud intégrant des capacités de surveillance multisensorielle de l'environnement.

Jorjin entend présenter ses toutes dernières innovations et promouvoir le secteur des lunettes intelligentes et l'Internet des objets pour qu'ils deviennent le prochain paradigme industriel.

