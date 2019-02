Brightstar lance NX Life, sa dernière gamme d'appareils usagés fiables





Brightstar, le leader de la gestion du cycle de vie des appareils et des services à valeur ajoutée pour le monde connecté, a lancé NX Life, une nouvelle marque axée sur les appareils mobiles usagés et fiables.

Parmi sa gamme de services spécialisés pour l'industrie du mobile, Brightstar compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la logistique inverse. Ce domaine d'expertise permet à Brightstar de gérer les processus de rachat et d'échange, c'est-à-dire que tous les smartphones renvoyés par les consommateurs sont collectés, testés, classés puis revendus dans de nouveaux marchés.

Brightstar est implanté dans le monde entier et traite des millions de retours chaque année. Équipée de machines sophistiquées basées sur l'IA, son équipe d'experts examine soigneusement chaque appareil qu'elle reçoit, en les testant minutieusement pour en détecter les défauts esthétiques et fonctionnels. Le cas échéant, les laboratoires de Brightstar rénoveront les téléphones afin de garantir que tous les appareils spécialement emballés et vendus sous la marque NX Life respectent ses normes de haute qualité.

« Alors que les prix des nouveaux appareils mobiles augmentent d'année en année, nous créons des opportunités pour que de nouveaux segments de clients achètent en toute confiance d'excellents produits à un prix avantageux », a déclaré Arturo Osorio, président et chef d'exploitation chez Brightstar. « Cela a ouvert un nouveau marché pour les téléphones d'occasion Apple et Samsung, qui sont aussi bons que les derniers modèles, même s'ils ont un an ou deux. En un mot, NX Life s'adresse à ce marché en proposant des téléphones d'occasion abordables et indispensables.?»

Conçus comme une alternative abordable à la dernière génération d'appareils emblématiques, les téléphones NX Life seront toujours compris dans l'un des trois paliers de prix suivants : 249 USD, 349 USD ou 499 USD.

À l'avenir, alors que la demande des consommateurs pour les appareils d'occasion continuera de croître dans le monde entier, NX Life s'étendra à d'autres pays et à de nouveaux marchés. En outre, dans les mois à venir, NX Life déploiera une gamme d'accessoires pour compléter ses téléphones.

À propos de Brightstar Corp.

Brightstar simplifie le monde du mobile en rendant la technologie mobile accessible à tous. Filiale de SoftBank Group Corp., nous sommes le numéro un mondial des services de téléphonie mobile pour la gestion de périphériques et des accessoires. Nous travaillons avec des opérateurs, détaillants et entreprises dans 57 pays, et gérons toutes les étapes du cycle de vie d'un appareil, à partir de sa fabrication jusqu'à son échange. Pour en savoir plus sur Brightstar, consultez le site Brightstar.com. Pour en savoir plus sur NX Life, consultez le site nxlifemobile.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 03:30 et diffusé par :