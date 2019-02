Syngenta choisit beqom pour sa gestion de régimes incitatifs à long terme « souples » et « puissants »





beqom ? créateur d'un logiciel de gestion des rémunérations cloud, a annoncé aujourd'hui la mise en service de son système de gestion de plans LTI (Long-Term Incentive) pour Syngenta, une entreprise agroalimentaire suisse à l'échelle mondiale, qui vise à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité d'une agriculture aux activités scientifiques de classe internationale et aux solutions de culture innovantes. Cette mise en oeuvre renforce la dynamique de croissance de beqom et soutient un client de plus dans la réussite de son processus de transformation des RH.

Après le rachat de ChemChina, une solution souple d'un plan LTI se faisait pressante pour Syngenta, obligeant l'entreprise à aller voir au-delà de sa suite RH, pour finalement choisir beqom en raison de ses fonctionnalités robustes.

Syngenta rejoint un nombre croissant de grandes entreprises ayant choisi beqom comme la meilleure solution de rémunération pour une intégration en douceur à leurs suites de ressources humaines.

Cette mise en service marque la mise en oeuvre réussie de la fonctionnalité LTI de beqom pour toutes les équipes de dirigeants d'entreprise dans le monde entier. Le système est déjà bien accepté par les utilisateurs et les administrateurs de Syngenta.

« Au moment d'évaluer la technologie idéale permettant la transformation de nos RH, nous ne pouvions pas prendre le risque de compromettre notre stratégie de rémunération, et cela nécessitait donc un système de gestion de régime incitatif flexible et puissant, doté d'une capacité d'extension à d'autres domaines de rémunération », a déclaré Claire Glover, responsable de la rémunération internationale de Syngenta.

Stephan Pohl, COO de beqom, a déclaré à propos de l'annonce de cette mise en service : « La fonctionnalité du régime incitatif à long terme de beqom s'harmonise parfaitement avec l'environnement de Workday. Après un processus décisionnel approfondi, il était devenu évident pour Syngenta que beqom était la plateforme idéale qui pouvait s'intégrer à son système SIRH actuel. Nous sommes heureux d'ajouter un autre grand groupe international sur la liste de nos clients satisfaits en Europe ».

À propos de Syngenta :

Syngenta est l'une des principales entreprises agroalimentaires mondiales. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la planète. Notre but est d'améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à des solutions reposant sur des activités scientifiques de classe internationale et des cultures innovantes. Nos technologies permettent à des millions d'agriculteurs du monde entier de faire une meilleure utilisation de leurs ressources agricoles limitées. Grâce à la collaboration de 28 000 personnes dans plus de 90 pays, nous nous employons à transformer le mode de production des cultures. Grâce aux partenariats, à la collaboration et au Good Growth Plan, nous nous engageons à améliorer la productivité agricole, à protéger les terres de la dégradation, à renforcer la biodiversité et à revitaliser les collectivités rurales. Pour en savoir plus, visitez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter www.twitter.com/Syngenta et sur www.twitter.com/SyngentaUS.

À propos de beqom

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d'orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements RH, ventes et finance s'appuient sur la plateforme pour promouvoir la performance, la rétention, l'optimisation des coûts et... le bonheur au sein de leurs équipes. beqom ? to make your people happy.

Pour en savoir plus, consultez www.beqom.com

