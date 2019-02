La Fondation Loro Parque réintroduit au Brésil six perroquets Ara de Lear en danger d'extinction





- L'Ara de Lear est l'une des neuf espèces que la Fondation a été en mesure de sauver d'une extinction imminente grâce à son financement de projets de conservation in-situ et ex-situ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Espagne, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Les six spécimens d'Ara de Lear (Anodorhynchus leari) qui ont vu le jour dans les locaux de la Fondation Loro Parque et ont été amenés au Brésil à la fin du mois d'août en vue de leur réintroduction en milieu naturel, ont déjà réussi à s'adapter aux difficiles conditions de leur habitat dans la Caatinga et volent désormais en totale liberté dans la nature. Le perroquet représente l'un des projets les plus importants de la Fondation, qui a réussi à faire passer sa catégorie de « En danger critique » à « En danger » sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

La route a été longue vers la protection et le rétablissement progressif de cette espèce et a nécessité beaucoup de travail, avec en particulier le travail réalisé ex-situ par la Fondation Loro Parque, à qui le gouvernement du Brésil avait confié deux couples il y a 13 ans, en 2006, avec l'espoir qu'elle pourrait élever et sauver une espèce qui se trouvait dans la même situation que l'Ara de Spix, maintenant éteint dans le milieu naturel.

En l'espace de six mois, ils ont réussi à aider les oiseaux à commencer à se reproduire et, depuis lors, plus de 30 spécimens ont été élevés à Tenerife. Toutefois, l'objectif de la Fondation a toujours été de leur permettre de retourner dans leur environnement naturel et, ensuite, d'assurer leur viabilité. Pendant ce temps, 15 spécimens en tout ont été réintroduits, neuf d'entre eux ont participé au Plan d'action national pour la conservation des espèces, permettant ainsi une augmentation notable de la population.

Les six derniers individus arrivés au Brésil ont vécu leur période d'adaptation dans une grande volière située dans un environnement naturel, comportant des plantes typiques de l'écologie de ces espèces et dans laquelle ils ont pu se familiariser avec les bruits de la nature et les conditions de la région d'où était originaire l'Ara de Lear.

Les palmiers Ouricury, ou licuri, avoisinants étaient largement fournis en grandes grappes de fruits afin que les perroquets n'aient pas à déployer de grands efforts pour chercher leur nourriture au cours de leurs premiers jours passés dans leur habitat naturel. Ils ont donc progressivement quitté l'enceinte et ont trouvé des conditions très semblables sans avoir à faire de longs voyages.

Grâce à cette formidable avancée, l'Ara de Lear a atteint l'une des étapes les plus importantes de son rétablissement. Son intégration en milieu naturel continuera d'être surveillée par les scientifiques brésiliens (dirigés par la biologiste Erica Pacifico, Coordinatrice générale du projet de réintroduction) qui, en lien direct avec les experts de la Fondation Loro Parque, continueront de surveiller l'évolution du processus.

