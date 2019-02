Q Core Medical ouvre son centre européen en France et démarre la vente directe de ses systèmes-phares de perfusion





Laurent Schektman, vétéran du secteur, sera à la tête du nouveau bureau

NETANYA, Israël, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Q Core Medical, développeur de premier plan de systèmes de perfusion intelligents pour hôpitaux et centres de soins ambulatoires, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau européen à Marseille (France). Le responsable pays Laurent Schektman prendra la direction du nouveau siège européen. Il coordonnera les actions de vente directe des systèmes de perfusion Q Core Medical pour soins hospitaliers et à domicile en France et dans d'autres marchés européens.

Laurent Schektman, responsable pays Q Core Medical, explique : « C'est un privilège de proposer les systèmes de perfusion perfectionnés de Q Core Medical aux centres de soins de France et d'Europe depuis notre nouveau bureau de Marseille qui ouvre les portes de ces marchés. Le niveau d'innovation que propose Q Core en matière de perfusion est particulièrement adapté au marché français. En effet, le vieillissement de la population, l'accroissement des besoins en matière de perfusion et l'augmentation de 5 à 10 % du nombre de patients traités à domicile plutôt qu'à l'hôpital entraînent dans ce pays une demande réelle de systèmes de perfusion intuitifs, fiables et faciles à utiliser. »

La pompe à perfusion Sapphire, le produit-phare de Q Core, est un système léger, perfectionné et intuitif dont les fonctionnalités variées sont appréciées des soignants et des patients. Parmi ses applications en thérapies intraveineuses figurent la gestion de la douleur, l'administration de médicaments en oncologie, la perfusion péridurale, la nutrition parentérale et les traitements antibiotiques. La gamme Sapphire peut aussi bien être utilisée pour les perfusions de grand volume et ambulatoires dans les hôpitaux, que comme traitement à domicile ou dans d'autres cadres.

Maribel Sierra, chef de projets chez Provence Promotion, l'agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille-Provence, déclare : « Nous nous félicitons de voir une société internationale de technologie santé en expansion installer son siège européen à Marseille. La situation de notre ville en fait un centre d'affaires idéal pour l'Europe et l'Afrique. Elle facilite également l'accès aux marchés méditerranéens. Le choix de Q Core confirme le rôle de vivier commercial du Sud de la France pour les acteurs dynamiques de la santé et de la technologie. »

Le système de santé français, qui repose sur des modèles élaborés de remboursements, suit la tendance générale qui consiste à remplacer les soins hospitaliers par des soins à domicile. Le gouvernement français met en place une réglementation du marché des soins à domicile, à l'aide de modèles économiques puissants pour encourager cette transition. La réduction du séjour moyen à l'hôpital, un nombre croissant de malades chroniques âgés, un niveau de confort plus élevé et un coût des services de santé à domicile moindre entraînent depuis quatre ans une augmentation de 40 % du nombre des patients recevant ce type de soins.

« Nous sommes heureux de diffuser directement nos systèmes de pompe à perfusion novateurs en France. Nous renforçons ainsi notre présence physique dans ce marché régional si vital », déclare Tally Eitan, président de Q Core Medical. « Grâce à l'expérience qu'il a acquise chez Abbott, Hospira, Pfizer et ICU Medical, Laurent Schektman connaît étroitement les paysages français et européen de la santé. Avec à leur tête Laurent Schektman, sa passion et son attachement au marché français de la santé, nos opérations européennes pourront adapter nos solutions en matière de perfusion au parcours des soins. »

À propos de Q Core Medical

Q Core Medical propose des systèmes répondant à l'évolution des besoins en matière de perfusion des marchés des soins ambulatoires et hospitaliers. Les systèmes de perfusion Sapphire, produits-phares de Q Core Medical, sont commercialisés dans le monde entier grâce à des équipes qui opèrent depuis ces dix dernières années sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Australie. Q Core Medical, une des trois sociétés privées d'Eitan Group, crée, développe, fabrique et commercialise des systèmes de perfusion de pointe et avant-gardistes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.qcore.com/.

