La GSMA annonce les lauréats des Prix GLOMO 2019





La GSMA a annoncé aujourd'hui les lauréats des Global Mobile Awards 2019 lors du CMM19 à Barcelone. Les lauréats ont été annoncés par Remel London, animatrice de télé et radio, et Larry Madowo, animateur et rédacteur en chef de BBC Africa Business. Les GLOMO célèbrent les entreprises et les individus qui stimulent l'inspiration dans l'industrie mobile en croissance rapide.

« Nous félicitons tous les lauréats et nominés des Prix GLOMO 2019 de la GSMA », a déclaré John Hoffman, PDG de la GSMA Ltd. « Les Prix GLOMO témoignent de l'incroyable innovation et de l'ingénuité qui façonnent notre industrie. La sélection des gagnants par notre jury d'experts est la preuve de leur accomplissement extraordinaire. Nous remercions tous les participants, membres du jury, sponsors et partenaires qui ont contribué à la tenue des Prix GLOMO 2019. »

Les lauréats des Prix GLOMO 2019 sont :

Best Mobile Network Infrastructure

Ericsson pour le MIMO massif 5G à haute bande

Best Mobile Technology Breakthrough (sociétés au revenu annuel global de plus de 10 millions $)

Huawei pour l'Innovation 5G RAN de Huawei

Best Mobile Technology Breakthrough (sociétés au revenu annuel global de moins de 10 millions $)

Athonet pour Athonet BubbleCloud

Best Network Software Breakthrough (sociétés au revenu annuel global de plus de 10 millions $)

KT pour la plateforme d'orchestration intégrée destinée au service B2B personnalisé

Best Network Software Breakthrough (sociétés au revenu annuel global de moins de 10 millions $)

Athonet pour Athonet BubbleCloud

Best Mobile Authentication & Security Solution

Nok Nok S3 pour la suite d'authentification (Nok Nok S3 Suite)

Outstanding Mobile Technology Award ? Le Choix du CTO

Athonet pour Athonet BubbleCloud

Best Mobile Operator Service for Consumers

Sunrise & Huawei pour le service d'accès fixe sans fil Sunrise 5G

Best Mobile Service for the Connected Life

Aira pour Aira : l'interprète visuel des aveugles

Best Use of Mobile Marketing

Reliance Jio Infocomm pour Jio Cricket Play Along

Most Innovative Mobile App

SK Telecom pour T Map pour une meilleure sécurité de conduite

Best Overall Mobile Consumer Innovation

Epic Games pour les jeux Fortnite

Best Mobile Innovation for Enterprise

Athonet pour Athonet BubbleCloud

Best Mobile Innovation for Health and BioTech

BIMA pour mHealth from BIMA

Best Mobile Innovation for Education

Aira pour Aira : l'interprète visuel des aveugles

Best Mobile Innovation for Automotive

Huawei pour la solution C-V2X

Best Mobile Innovation for Payment and Fintech

KT pour Genie Pay

Best Mobile Innovation for Commerce

Ubamarket & DMI pour Ubamarket

Best Mobile Innovation for Smart Cities

Gouvernement de Gaoqing & Huawei pour le projet Ville intelligente et joyeuse

Best Smartphone ? The Judges' Choice

Huawei pour Huawei Mate 20 Pro

Disruptive Device Innovation Award ? The Judges' Choice

Google pour Google Night Sight

Best Wearable Mobile Technology

Samsung pour la montre Samsung Galaxy

Best Connected Consumer Device

Goodix pour sa solution de détection sécurisée capacitive

Best Mobile VR or AR

Accenture pour AVEnueS

Best Mobile Video Content Service

SK Telecom pour oksusu

Best Content and Media Innovation ? The Judges' Choice

Epic Games pour les jeux Fortnite

Best Mobile Innovation for Emerging Markets

Mavenir pour la plateforme sponsorisée par Mavenir pour les offres de récompenses de données

Best Mobile Innovation for Women in Emerging Markets

BBC Media Action pour Kilkari

Best Mobile Innovation supporting Emergency or Humanitarian Situations

Lumkani pour Lumkani

Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion

Beeline Russia pour Beeline.Motorica

The Green Mobile Award

GenCell Energy pour l'alimentation électrique hors réseau GenCell A5

Telefonica pour le Projet 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2030

Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs

Programme mondial d'alimentation pour SCOPE CODA

Government Leadership Award

Gouvernement finlandais

Outstanding Contribution to the Mobile Industry

Kaan Terziog?lu, PDG, Turkcell

European 5G Pioneer Award

Deutsche Telekom AG pour avoir engagé une approche écosystémique s'agissant de la commercialisation de la 5G

5G Leadership Award

Nokia pour Nokia 5G Future X ? Libérer le potentiel 5G

5G Industry Partnership Award

L'administration du port de Hambourg, Deutsche Telekom & Nokia pour le premier essai à grande échelle de la 5G dans les secteurs commercial et industriel

Autres prix GLOMO à annoncer

Le mercredi 27 février, les nominés de la catégorie ?4YFN Startup of the Year Award 2019' présenteront leurs idées d'affaires à un auditoire et un jury d'experts de 15h00 à 16h00 (heure d'Europe centrale) au Banc Sabadell Stage, Hall 8, Fira Montjuïc. Le gagnant sera annoncé en direct.

Les prix « Women4Tech Leadership » seront annoncés le jeudi 28 février à 9h15 lors du Sommet Women4Tech dans l'Auditorium A, Hall 4, Fira Gran Via. Ce même jour, le prix « Best New Connected Mobile Device @ MWC 2019 » sera annoncé depuis le stand du gagnant à 9h 45 (heure d'Europe centrale), l'événement sera diffusé en direct sur Mobile World Live TV.

Les sponsors de catégories des Prix GLOMO 2019 sont : National Instruments pour « Mobile Tech » ; Dolby pour « Content and Media » ; Mobica pour « Fourth Industrial Revolution » et Mobileum pour « Consumer ». Mashable est le partenaire média officiel des Prix GLOMO de cette année. Le jury des Prix Glomo se compose d'experts indépendants, analystes, journalistes, universitaires et, dans certains cas, de représentants d'opérateurs mobiles.

Pour de plus amples informations sur les lauréats des Prix GLOMO, veuillez consulter le site http://www.mwcbarcelona.com/2019-global-mobile-awards-winners.

Participez au CMM19 Barcelone

Pour plus d'informations sur la CMM19 Barcelone, y compris sur la façon d'exposer ou de sponsoriser, visitez www.mwcbarcelona.com. Suivez les développements et les mises à jour de la CMM19 sur Twitter @GSMAEvents en utilisant #MWC19, sur notre page LinkedIn MWC https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ ou sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Suivez les autres nouvelles et activités de la GSMA sur Twitter @GSMA

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la série Mobile 360 de conférences régionales.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web institutionnel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 01:00 et diffusé par :