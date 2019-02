CARBIOS produit les premières bouteilles en PET à partir de déchets de plastiques 100% biorecyclés grâce à sa technologie enzymatique





CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui avoir produit les premières bouteilles en PET avec 100% d'Acide Téréphtalique Purifié (rPTA) issu du biorecyclage enzymatique de plastiques usagés. Cette étape majeure constitue une première mondiale qui confirme le potentiel de la technologie CARBIOS à engager l'industrie dans une transition responsable vers un modèle d'économie circulaire.

Alain Marty, Directeur Scientifique de CARBIOS, commente : « Nous avons développé avec succès le premier procédé biologique permettant de déconstruire tous les types de plastiques PET usagés en leurs constituants de base. Ces derniers peuvent ensuite être réutilisés pour la production de nouveaux plastiques vierges, comme des bouteilles en PET. Cette nouvelle étape souligne l'incroyable potentiel de notre technologie basée sur l'utilisation d'enzymes et apporte une solution sans précédent pour résoudre le problème croissant de nos déchets plastiques. »

Précédemment, CARBIOS a démontré que sa technologie propriétaire de biorecyclage, utilisant la bioingénierie enzymatique, permettait de convertir des déchets plastiques PET en leurs constituants de base à 97% en seulement 16 heures. Il a aussi été démontré que du PET vierge pouvait être produit avec 100% de rPTA issu de son procédé propriétaire de biorecyclage applicable à toutes sortes de bouteilles PET (claires, colorées, opaques, complexes). En validant aujourd'hui que 100% de rPTA permet de produire des bouteilles en PET vierge correspondant aux attentes des industriels et des consommateurs, cette technologie démontre sa capacité à soutenir la transition vers une économie circulaire profitable à l'environnement et aux générations futures.

Le PET est le polyester le plus courant du marché. Il est utilisé pour produire des emballages, des fibres textiles et près de 500 milliards d'unités de bouteilles en plastique chaque année1. C'est un marché dont la croissance annuelle attendue est évaluée à 4,8% entre 2017 et 20252. En dissociant la production de nouvelles bouteilles plastiques de l'utilisation de ressources fossiles3 et en rendant la collecte des déchets plus rentable, la technologie CARBIOS offre une solution écoresponsable et efficace pour changer la manière dont nous produisons certains des plastiques les plus courants, tout en répondant aux attentes des industriels et des consommateurs.

1 Source : Citi GPS - Global Perspectives & Solutions ? Rethinking Single-Use Plastics (August 2018)

2 Source : https://www.recycling-magazine.com/2019/01/24/market-study-sees-lots-of-potential-for-recycled-plastic/

3 Référence utile : How much oil is used to make plastic? (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=34&t=6)

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS, ajoute : « Le développement durable constitue un défi majeur pour l'industrie des plastiques. Notre technologie, basée sur un modèle d'économie circulaire, permet de réutiliser des ressources plutôt que d'en consommer de nouvelles. Cette étape majeure nous rapproche de la mise sur le marché de notre technologie. Avec la construction de notre démonstrateur industriel qui doit être initiée cette année, nous ambitionnons d'engager tous les acteurs de la plasturgie dans une transition vers l'économie circulaire et nous entendons jouer un rôle de premier plan en tant que bailleur de licences pour le biorecyclage des plastiques et fibres en PET. »

A propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d'optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d'enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s'appuie sur l'industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l'éligibilité des titres de la Société à l'investissement des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI).

CARBIOS est éligible au PEA-PME

