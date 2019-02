Le gouvernement du Canada se porte à la défense des consommateurs de services de télécommunication : TekSavvy





Une nouvelle orientation met la concurrence au coeur de la politique du CRTC

CHATHAM, ON, le 26 févr. 2019 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (« TekSavvy ») a félicité aujourd'hui le gouvernement du Canada, pour son décret au CRTC visant à promouvoir la concurrence, l'abordabilité et les intérêts des consommateurs, tout en réglementant le secteur des télécommunications au Canada. Le décret propose au CRTC une orientation qui place la concurrence et les intérêts des consommateurs au premier plan des procédures de réglementation fondamentales.

« Aujourd'hui, le ministre Bains s'est porté à la défense des consommateurs canadiens, et a demandé au CRTC d'encourager toutes les formes de concurrence dans le secteur des télécommunications au Canada. Le CRTC doit mettre la concurrence et les intérêts des consommateurs au coeur de ces décisions, et ce, le plus rapidement possible! », a déclaré Marc Gaudrault, chef de la direction de TekSavvy.

« Le projet de décret du gouvernement lancé aujourd'hui donne le signal au CRTC que la concurrence est un élément essentiel pour les consommateurs, et les clients de TekSavvy peuvent le confirmer », a souligné Andy Kaplan-Myrth, vice-président, Affaires réglementaires et Distributeurs à TekSavvy.

« Le gouvernement comprend qu'il est nécessaire d'offrir du choix et de la concurrence aux Canadiens. Cette orientation constituera un atout majeur pour les consommateurs de services de télécommunication. C'est encourageant de constater que le gouvernement du Canada renforce l'importance de la concurrence et des intérêts des consommateurs », a affirmé Janet Lo, Confidentialité et Affaires juridiques des consommateurs.

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son expérience et pour son engagement à se battre pour les droits à l'accès à Internet des clients, et à défendre ces droits. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

