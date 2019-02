Mindtree reconnue comme une étoile montante par ISG pour sa plateforme de gestion des infrastructures informatiques avancée





Le rapport cite la plateforme hautement automatisée MWATCH de Mindtree destinée à la simplification des infrastructures informatiques

Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, s'est positionnée comme une « étoile montante » avec sa plateforme d'intégration MWATCHtm dans le quadrant de l'exploitation et de la prestation de services aux États-Unis du rapport Quadrant 2019 d'ISG Provider Lenstm sur l'intégration et la gestion de services (SIAM) et la gestion des services informatiques (ITSM).

Le rapport d'ISG Provider Lens compare les organisations qui aident leurs clients à travers des services d'infrastructure informatique dédiés. Les services offerts incluent l'évaluation, la conception, le conseil en mise en oeuvre, ainsi que la mise en oeuvre à grande échelle et les services d'exploitation.

« Les infrastructures informatiques d'entreprise doivent être construites de manière plus agile, afin qu'elles restent alignées à mesure que les priorités opérationnelles évoluent », a déclaré Manas Chakraborty, vice-président principal et responsable des services d'entreprise chez Mindtree. « L'évaluation de Mindtree reflète l'investissement important et soutenu que nous avons réalisé dans notre plateforme MWATCH, afin de donner un avantage à nos clients en matière de gestion des infrastructures et des applications pour que l'informatique soit plus réactive et s'adapte aux besoins de l'entreprise. »

Le rapport ISG cite les qualités de Mindtree suivantes :

« Hautement automatisé à travers l ' utilisation étendue de BOTs » : MWATCH utilise une architecture extrêmement sophistiquée dans laquelle des BOTs exécutent les tâches de gestion du système, libérant ainsi les travailleurs humains pour le travail manuel qui prend beaucoup de temps. Plus de 400 BOTs répondent automatiquement aux requêtes des appareils ou des BOTs intelligents intégrés dans le système. Ceux-ci effectuent diverses tâches, telles que la découverte automatique, la corrélation des événements, la réparation des incidents, l'autoréparation et le traitement des journaux.

« SIAM et ITSM sont des "piliers fondamentaux" des efforts de transformation numérique entrepris par de nombreuses sociétés », a déclaré Esteban Herrera, partenaire et leader mondial d'ISG Research. « Les fournisseurs de SIAM comme Mindtree aident les clients à transformer leurs processus de gestion informatique fastidieux en processus hautement automatisés », a-t-il ajouté. « Ils aident leurs clients à créer un environnement informatique d'entreprise durable en automatisant largement les tâches de gestion. »

La série de rapports Quadrant d'ISG Provider Lenstm offre des renseignements utiles sur les capacités des prestataires de services en se basant sur la méthodologie unique d'ISG, qui mêle des études et des analyses du marché empiriques et orientées données avec les expériences professionnelles et observations réelles de l'équipe consultative mondiale d'ISG.

Pour en savoir plus sur les services de gestion d'infrastructure informatique de Mindtree, rendez-vous sur : https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management

