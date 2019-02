Huawei publie un livre blanc de prévisions sur WiFi 6 et définit de nouvelles normes de qualité pour le WiFi d'entreprise





BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté son livre blanc Unleashing the Power of Wi-Fi, Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Forecast 2019-2023 lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC2019) qui se tient à Barcelone en Espagne. En détaillant les normes, les puces, les terminaux, les dispositifs et les applications, ce rapport porte un jugement objectif sur l'utilisation commerciale à grande échelle de WiFi 6. Combinant l'opinion des organismes de normalisation et des analystes du secteur, le rapport conclut que 2019 sera l'année de WiFi 6, et que ce dernier aura été déployé par 90 % des entreprises d'ici 2023. En résumé, le WiFi servira de base technologique réseau pour la prise en charge de la production d'entreprise et la numérisation des services.

Selon le livre blanc, d'ici trois à cinq ans, des technologies comme la vidéo ultra HD 4K/8K, l'IdO, la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA) et le véhicule à guidage automatique (VGA) seront largement utilisées dans l'éducation, l'entreprise et l'automatisation industrielle. Le document met en avant les raisons pour lesquelles WiFi 6 répondra aux impératifs de développement en matière de bande passante, de latence, de qualité de connexion, d'efficacité de transmission et de gestion de la consommation des terminaux. À partir de scénarios réels d'application du client, le livre blanc analyse en profondeur la préparation de la chaîne sectorielle WiFi 6. Il indique que les entreprises numériques devront optimiser la technologie WiFi 6 pour construire un réseau de qualité doté d'une large bande passante, d'une latence faible, d'une fiabilité élevée, et ne nécessitant aucune maintenance.

Wi-Fi Alliance®, organisme international faisant autorité dans le WiFi, a redéfini l'appellation des normes WiFi en octobre 2018, proposant une terminologie pour la nouvelle génération et le nom WiFi 6.

« L'avenir du WiFi s'annonce prometteur. Notre devoir, et nous y mettons un point d'honneur, est de promouvoir le développement du WiFi avec la Wi-Fi Alliance », déclare M. Steven Zhao, président de Campus Network Domain, gamme de produits de communication chez Huawei. « Le réseau WiFi est devenu un élément déterminant dans la transformation numérique de l'entreprise. Toutefois, les résultats médiocres, la complexité du fonctionnement et de l'entretien, et le faible niveau de sécurité des réseaux sans fil actuels entravent ce développement. En tant qu'acteur du secteur du WiFi, Huawei espère contribuer à la promotion de ce dernier grâce à son livre blanc Unleashing the Power of Wi-Fi, Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Forecast 2019-2023. Ainsi, WiFi 6 permettra aux entreprises de construire des réseaux sans fil de qualité le plus tôt possible et d'aider au déploiement d'un plus grand nombre de services numériques et intelligents. »

« Alors que le WiFi entre dans sa 20e année, nous sommes heureux de constater la popularité de WiFi 6 qui offre à l'utilisateur de meilleures performances, capacités et couverture », indique Edgar Figueroa, président et PDG de Wi-Fi Alliance. « Au troisième trimestre 2019, Wi-Fi Alliance lancera Wi-Fi CERTIFIED 6tm qui garantira des dispositifs aux normes d'interopérabilité et de sécurité établies par le secteur. »

Pendant la conférence de presse, M. Zhao a également expliqué la pratique commerciale de Huawei en matière de WiFi 6. En 2014, Huawei a participé à la formulation de cette norme WiFi nouvelle génération. Le groupe de travail de la norme IEEE 802.11ax étant présidé par un de ses employés, Huawei a assisté les membres de celui-ci dans la promotion active de cette formulation. Pour marquer son entrée dans cette nouvelle ère, Huawei est le premier fournisseur à lancer des produits WiFi 6 à usage commercial, testés par Tolly Group, l'organisme d'essai international ayant autorité. Le rapport Tolly prouve que les performances des points d'accès WiFi de Huawei sont supérieures à celles des autres produits WiFi 6 testés.

Téléchargez le rapport complet ici :

https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6/industry-white-paper

