Votre lumière est-elle à la hauteur? UL propose aux fabricants d'éclairage la certification de performance horticole





NORTHBROOK, Illinois, 26 février 2019 /CNW/ - Vous êtes-vous jamais demandé si les indications de rendement des produits d'éclairage horticole sont exactes? Ne cherchez pas plus loin. UL, une société mondiale de premier plan spécialisée dans la science de la sécurité, a lancé aujourd'hui un programme de certification de performance horticole, une initiative qui devra aider à ouvrir la voie à l'élaboration de lignes directrices relatives au rendement, à la fiabilité et à la convenance d'emploi des produits d'éclairage horticole. Conformément aux exigences du programme, les produits seront certifiés au regard du standard UL S 8000, la première spécification de performance d'éclairage publiée par UL.

Disposer du bon spectre et de la bonne quantité de lumière, au bon moment du cycle de vie d'une plante, peut faire une grande différence dans la qualité du produit final et influencer les caractéristiques de croissance de la plante. Pour aider les utilisateurs finaux (producteurs, prescripteurs, concepteurs, etc.) à choisir le produit qui convient à leurs besoins d'éclairage, la nouvelle certification de performance d'éclairage sera assortie de données certifiées. En outre, étant flexible, le programme permet de déterminer les besoins des différentes espèces de cultures en tenant compte de différents spectres, technologies et niveaux d'éclairement.

« Nous sommes heureux de lancer notre nouveau programme de certification d'éclairage horticole, et ce, dans le but d'aider les prescripteurs et les utilisateurs finaux à sélectionner des produits d'éclairage horticole de haute qualité pour leur application spécifique », a déclaré Todd Straka, directeur des essais de performance chez UL. « En participant au programme, les fabricants pourront mieux différencier leurs produits en apposant sur leur emballage et leurs supports marketing, une fois réussis les tests de qualification conformes aux spécifications de rendement UL S 8000, la prestigieuse marque de performance certifiée UL. »

L'éclairage horticole est l'un des segments à la croissance la plus rapide du marché de l'éclairage. Déjà, UL aide les fabricants à mettre sur le marché des équipements d'éclairage horticole, dont les niveaux de sécurité les plus élevés sont garantis, en certifiant les produits et en élaborant les normes auxquelles l'industrie a désormais confiance.

En faisant état des critères ou indicateurs clés, ce nouveau programme de certification de performance horticole, qui vient d'être lancé, vous aide à répondre à vos besoins en matière de technologies et d'équipements d'éclairage différents.

Les données des produits d'éclairage conformes à la spécification UL S 8000, seront mises à disposition dans Product iQtm d'UL, un répertoire de certification consultable en ligne, qui offre des informations fiables sur l'homologation, la classification et la validation UL.

UL vous invite à en savoir plus sur son programme de certification de l'éclairage horticole : connect.ul.com/HorticulturalPerformance

À propos d'UL

UL s'attache à favoriser des conditions de vie et de travail sûres, de par le monde, grâce à l'application de la science aux problèmes de sécurité, de sûreté et de durabilité. Organisation mère sans but lucratif, UL participe à des activités d'élaboration de normes, de recherche scientifique, d'éducation et de sensibilisation du public. Nos entreprises commerciales sont à volets multiples -- test, inspection, audit, certification, validation, vérification, conseil et formation --, et nous appuyons ces efforts avec des solutions logicielles pour la sécurité et la durabilité. La marque UL inspire confiance et facilite l'adoption en toute sécurité de nouveaux produits et technologies innovants. Chez UL, tout le monde partage la passion de rendre le monde plus sûr. Pour en savoir davantage sur nos solutions d'entreprise, rendez-vous notre site à l'adresse UL.com.

PERSONNE-RESSOURCE :

Julie Leet

UL, Horticultural Lighting/Systems (éclairage et systèmes horticoles)

Julie.Leet@ul.com ou performancesolutions@ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 20:49 et diffusé par :