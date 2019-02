ZTE présente l'UBR tribande le plus puissant de l'industrie et le FDD bibande à MIMO massives de prochaine génération lors du MWC 2019





SHENZHEN, Chine, 26 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques relatives à l'Internet mobile et destinées aux entreprises et au grand public, lance aujourd'hui la plus puissante radio tribande à bande ultralarge (UBR) et le duplex à répartition en fréquence (FDD) bibande de nouvelle génération à MIMO (entrées multiples, sorties multiples) massives lors du Mobile World Congress (MWC) 2019 de Barcelone, en Espagne.

L'UBR tribande de ZTE est le premier module à radiofréquence (RF) de l'industrie qui intègre trois bandes de fréquences grand public, soit 900 M, 1 800 M et 2 100 M. L'UBR tribande est compatible GSM, UMTS, FDD-LTE et NB-IoT; elle contribue aussi à minimiser le nombre de dispositifs sur place. Le produit s'apprête à faciliter l'évolution en douceur de l'industrie vers la 5G NR (5G New Radio).

L'UBR tribande dispose d'amplificateurs de puissance à bande ultralarge ayant une puissance de sortie de 4 * 80 W à 1 800 M et 2 100 M. En conjuguant celle-ci au jeu de puces mis au point par ZTE, à l'optimisation de l'algorithme à développement autonome pour bande ultralarge, et au mécanisme d'amplification haute efficacité de la puissance du circuit, l'efficacité de l'amplificateur de puissance a été améliorée de manière importante.

L'amplificateur de puissance à bande ultralarge assure une distribution souple de la puissance entre les deux bandes de fréquence. Disposant d'une puissance de sortie de 2 * 80 W à 900 M, il peut répondre aux besoins des scénarios de macro-couverture à grande capacité. L'UBR tribande est aussi en mesure d'offrir de riches bandes de fréquence et une grande puissance de sortie sans doubler la taille du dispositif.

L'UBR tribande à la fine pointe se caractérise par une diminution de volume de 20 %, de poids de 30 %, et de temps d'installation de 60 % en comparaison aux unités radio distantes (RRU) traditionnelles avec bande de fréquence indépendante ayant la même puissance de sortie. L'UBR tribande diminue de manière importante la nécessité de disposer d'un espace d'installation ainsi que les coûts de location d'un site, maximisant ainsi le champ de déploiement de la 5G.

En ce qui concerne le FDD bibande à MIMO massives (batterie d'antennes à grande échelle), il prend en charge de manière simultanée la 1 800 M et la 2 100 M. En plus de remplacer l'extrant de la combinaison de deux RRU et les antennes directionnelles, le dispositif permet aussi aux exploitants de débloquer le potentiel du réseau et d'accroître substantiellement le débit de traitement des stations de 4G au sein de cellules à grande charge, où la capacité peut difficilement être augmentée.

En se fondant sur 128 éléments d'antenne intelligente, le FDD bibande à MIMO massives offre des faisceaux étroits 3D MIMO pointant vers huit directions indépendantes, permettant la formation de faisceaux souples sur les plans vertical et horizontal tout en améliorant le gain de couverture verticale ainsi que l'expérience utilisateur aux extrémités de la cellule.

Le FDD bibande à MIMO massives est également compatible 32T32R et prend en charge la configuration 3 opérateurs. Un seul appareil peut assurer un débit de traitement de 2 Gb/s et améliorer de 3 à 6 fois l'efficacité spectrale dans un environnement commercial. Le FDD bibande à MIMO massives a une puissance de sortie de 200 W, une amélioration significative par rapport à la génération précédente, laquelle permet d'offrir une meilleure couverture tout en réduisant le côté au vent de 28 %.

« Alors que le nombre d'expéditions atteint actuellement les 150 000 ensembles, cette UBR tribande nouvellement lancée fournit aux clients la solution sur place la plus simple qui soit, ce qui témoigne d'une percée incomparable dans la technologie à bande ultralarge », déclare Mme Tang Xue, directrice de la planification de la division des produits FDD à ZTE. Elle a aussi ajouté que « le FDD bibande à MIMO massives s'apprête à fournir aux exploitants un débit de traitement plus grand pour les zones de données extrêmes de 4G, répondant ainsi aux besoins découlant de l'explosion de la demande pour les données au sein des réseaux 4G ».

« Alors que nous avançons vers l'intégration et l'évolution à long terme de l'ère multibande et multimode, ZTE est déterminée à offrir la meilleure performance en minimisant les exigences propres au site », fait valoir M. Pu Yingchun, vice-président de ZTE.

Au fil des années, ZTE n'a ménagé aucun effort pour fournir à ses clients les meilleurs produits et les meilleures solutions sans fil qui soient. En se fondant sur sa riche expérience avec la 4G, ZTE est en bonne posture pour prendre en charge le développement de la 5G tout en maximisant la valeur pour sa clientèle.

