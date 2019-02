ZTE organise le sommet de la 5G sur le Mobile World Congress 2019 pour adopter un monde plus intelligent et connecté





BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a organisé aujourd'hui le sommet de la 5G 2019 pour montrer son engagement envers l'adoption de l'ère de la 5G, sur le salon Mobile World Congress 2019 qui se déroule à Barcelone.

Le sommet réunit plus de 300 dirigeants et représentants d'opérateurs de télécommunications, de fabricants de puces et d'industries verticales de renommée mondiale pour étudier les façons de bâtir un monde plus intelligent et connecté. Les principaux clients et partenaires mondiaux de ZTE, parmi lesquels China Mobile, China Telecom, China Unicom, VEON, Telenor, Telkomsel, Wind Tre, Qualcomm, Intel et Tencent, ont participé au sommet pour partager leur expérience dans le déploiement de réseaux 5G et leurs innovations en termes de modèle économique.

« Pionnier de la 5G, ZTE propose une gamme complète de produits et de solutions de bout en bout et va explorer le développement de la 5G avec vous tous », a déclaré Wang Xiyu, directeur de la technologie chez ZTE, dans son allocution d'ouverture du sommet. « Adhérant à l'avance technologique, ZTE s'engage à être le meilleur partenaire de vous tous. »

M. Chih-Lin I, responsable scientifique de China Mobile Research Institute pour les technologies sans fil, a également fait part de l'expérience de China Mobile et de ses stratégies de déploiement envers un RAN (réseau d'accès radio) 5G ouvert et intelligent. Pendant le Mobile World Congress 2019, China Mobile et ZTE ont conjointement vérifié l'amélioration de l'équilibrage de charge basé sur l'infrastructure logicielle O-RAN et examiné l'application de l'intelligence artificielle dans un réseau sans fil.

Yogesh Malik, directeur de la technologie chez VEON, a exposé la vision qu'a VEON de son processus de numérisation et a communiqué l'expérience impressionnante de l'entreprise et sa stratégie sur les marchés émergents à l'ère de la 5G. Faisant partie des dix premiers opérateurs de téléphonie mobile au monde, VEON est particulièrement attaché à l'amélioration de l'efficacité du réseau et la virtualisation du réseau central afin de fournir aux utilisateurs finaux davantage de services numériques, en utilisant des données massives dans le réseau afin de créer des valeurs.

Par ailleurs, M. Xiang Jiying, responsable scientifique chez ZTE Corporation, a prononcé une allocution intitulée « Get Ready for 5G Commercial Deployment » (Se préparer pour le déploiement commercial de la 5G). Il a expliqué qu'en tant que grand fournisseur à même d'apporter des solutions 5G de bout en bout, ZTE a accumulé de nombreuses technologies essentielles pour la 5G, notamment le MIMO massif, NOMA (accès multiple non orthogonal) et la dispersion des ondes millimétriques.

Qui plus est, Intel et ZTE ont lancé conjointement, sur le Mobile World Congress 2019, la solution Light Cloud pour la 5G. La solution est basée sur les produits innovants Edge d'Intel, qui sont intégrés et incorporés en toute fluidité dans la plate-forme emblématique d'accès à la fibre optique de ZTE, TITAN, ce qui permet de concrétiser la convergence complète du MEC (edge computing multi-accès) et de la NFV (virtualisation des fonctions réseau).

