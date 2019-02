Classement QS des universités par discipline 2019





Les brillants débuts de PSL et de Sorbonne Université dans les classements QS

L'édition 2019 des classements QS, les classements les plus consultés au monde, indique que Sorbonne Université et Université PSL font une belle entrée dans ces classements, suite aux récents regroupements[1].

L'édition 2019 des classements QS World University Rankings par sujets sera dévoilée le mercredi 27 Février 2019 par les analystes de l'enseignement supérieur global, QS Quacquarelli Symonds. Elle mettra en lumière un large éventail de départements du secteur de l'enseignement supérieur français de dimension internationale, l'excellence n'étant pas limitée à PSL et Sorbonne. Le système français d'enseignement supérieur est cependant, malgré ces résultats positifs, derrière ceux des Pays Bas, de la Suisse et de l'Allemagne.

L'exercice permet un panorama des performances de l'enseignement supérieur avec plus de 1200 universités et 78 pays classés selon 48 tables et 5 grands domaines. Les résultats disponibles sur http://www.TopUniversities.com, ont été vus plus de 175 millions de fois en 2018.

Fact eur s clé s - France .

Dans la discipline Gestion des affaires et du Management l'Insead se positionne comme la deuxième meilleure école internationale, juste derrière Harvard ,

, Autres leaders de niveau international; Sciences Po en 3ème place pour les sciences politiques et les études Internationales et Paris Tech en 4ème place pour l'agriculture et la silviculture, gagnant ainsi six places dans le classement.

Les chiffres attestent d'une meilleure perception des diplômés francais par les employeurs. Le score moyen pour la réputation auprès des employeurs est en augmentation de quasi 3 points d'année en année.

La France compte aujourd'hui 94 départements d'universités appartenant au top 100, une augmentation de 25 points, d'année après année. Cette augmentation est due à l'inclusion dans les classements de Sorbonne Université et de PSL (Paris Sciences & Lettres) qui comptent pour un tiers des départements appartenant au top 100.

Classement QS World University Rankings par discipline 2019: France Top-20 domaines Discipline 2019 2018 Institution Comptabilité & Finance 17 36 HEC Paris Agriculture et Sylviculture, 4 10 Agro, ParisTech Archéologie 18 23 Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne Commerce & Gestion 2 2 INSEAD (France) Commerce & Gestion 11 12 HEC Paris Histoire classique & Ancienne 20 38 Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne Histoire classique & Ancienne 15 Sorbonne University Mathématiques 20= Université PSL (Paris Sciences & Lettres) Arts du spectacle 14 7 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) Politiques & Etudes International 3 4 Sciences Po Paris (c) TopUniversities.com

F act eur s cl é s - QS World University Rankings par discipline

Le Classement par discipline de QS de 2019 est à ce jour l'évaluation la plus importante :

Plus de 83 000 académiques ont contribué pour plus de 1.25 M de nominations à l ' étude académique

ont contribué pour plus de de nominations à Les employeurs ont été p lus de 42,000 à donner leur avis et ainsi contribuer à 199,123 nominations pour l'étude Recruteurs QS Employer Survey ;

ont été à donner leur avis et ainsi contribuer à pour l'étude Recruteurs QS ; D'importantes données issues de la base Scopus d'Elsevier.150 million de citations, de plus de 22 académiques

Ces données sont utilisées pour évaluer plus de 1200 universités dans plus de 78 pays, proposant ainsi une ressource unique de la performance des universités pour les étudiants et leurs parents, les décideurs politiques, les académiques ainsi que les employeurs.

La méthodologie est constituée de quatre indicateurs clés :

La Réputation Académique: Comment est perçue une université par la communauté académique. La Réputation auprès des Employeurs: La perception des diplômés d'une institution par les employeurs Les Citations: L'impact moyen de la recherche d'une université H-Index: L'impact du corps enseignant pour sa productivité ainsi que sa recherche De plus amples détails sont disponibles pour chaque indicateur sur: http://www.iu.qs.com/university-rankings/.

Les classements complets sont consultables sur http://www.TopUniversities.com dès 0:01 GMT, Mercredi 27 Février 2019;

1. 'les plus consultés se réfère aux données de Meltwaters qui analyse les données media , corroborés par les données de Similarweb Alexa et Google Analytics.

