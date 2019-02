Aventri annonce BadgeNow : La première imprimante de badges en couleurs en libre-service





Le chef de file des logiciels de gestion d'événements (Event management software, EMS) Aventri annonce le lancement de BadgeNow, la première imprimante de badges en libre-service réalisant des badges en couleurs de haute qualité pour les organisateurs d'événements. Cette imprimante de badges à la demande offrira aux clients d'Aventri un processus d'enregistrement sur site rapide et facile pour les participants aux événements. BadgeNow est intégré à la plateforme d'enregistrement d'Aventri, qui permet à un flux ininterrompu d'informations sur les participants d'être saisies en temps réel.

« Nous ne saurions être plus heureux d'introduire BadgeNow sur le marché et de voir les participants tester notre nouvelle technologie, » a déclaré Brian Friedman, vice-président de l'innovation numérique chez Aventri. « Après l'acquisition d'ITN International à l'automne 2018, nous avons commencé à travailler sur le développement d'un produit qui ferait gagner un temps précieux à nos clients lors de leur processus d'enregistrement pendant les événements. Nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir proposer à nos clients une méthode efficace pour imprimer des badges lors de leurs événements en 12 secondes seulement, permettant ainsi un processus d'attribution d'identifiants largement simplifié. »

BadgeNow offre des informations sur les participants bien plus configurables que ses concurrents. Outre leur prénom, leur nom, et leur société, BadgeNow permet aux organisateurs d'ajouter n'importe quelle information sur le participant tirée d'Aventri Registration telle que la catégorie du participant pour l'imprimer directement sur le badge. Ne nécessitant aucune installation, BadgeNow élimine les problèmes stressants de compatibilité matérielle et de gestion du matériel des badges, et peut être instantanément connecté au Wifi, à la 4G ou par Ethernet.

Quatre caractéristiques notables de BadgeNow :

Une compatibilité garantie : BadgeNow fonctionne de façon homogène avec Aventri Registration sur n'importe quel appareil. Déclenchez l'impression du badge directement et automatiquement depuis une inscription par un administrateur Aventri, en libre-service ou par auto-numérisation.

BadgeNow fonctionne de façon homogène avec Aventri Registration sur n'importe quel appareil. Déclenchez l'impression du badge directement et automatiquement depuis une inscription par un administrateur Aventri, en libre-service ou par auto-numérisation. Une installation sans effort : Plus besoin de compter sur votre équipe informatique pour configurer votre système d'exploitation avec des paramètres spécifiques qui évoluent d'un événement à l'autre. Lancez Aventri Registration, paramétrez une connexion Wifi, 4G ou Ethernet fiable, et votre expérience d'enregistrement BadgeNow est prête.

Plus besoin de compter sur votre équipe informatique pour configurer votre système d'exploitation avec des paramètres spécifiques qui évoluent d'un événement à l'autre. Lancez Aventri Registration, paramétrez une connexion Wifi, 4G ou Ethernet fiable, et votre expérience d'enregistrement BadgeNow est prête. Des temps d'attente raccourcis : Augmentez la vitesse d'enregistrement des participants à l'événement en vous appuyant sur un équilibrage des charges entre plusieurs imprimantes.

Augmentez la vitesse d'enregistrement des participants à l'événement en vous appuyant sur un équilibrage des charges entre plusieurs imprimantes. Impression à distance : Déclenchez l'impression du badge à distance ou sur site depuis n'importe quel appareil, téléphone ou ordinateur portable exploitant l'enregistrement mobile, par administrateur ou en libre-service d'Aventri.

L'appareil BadgeNow est livré sur l'événement du client préconfiguré est entièrement chargé avec un stock de badge, un routeur 4G/ Wifi, et un cordon d'alimentation.

Vous envisagez d'utiliser BadgeNow pour votre prochain événement ? Visitez Aventri.com.

