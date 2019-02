Being Better Matters, Inc. lance les barres de gaufrettes protéinées GO BETTER afin d'offrir l'aliment complet le plus savoureux de la catégorie





Fabriquées par des Canadiens habitant dans le Sud de la Californie, les barres GO BETTER plaisent autant aux gourmets qu'aux athlètes et déconstruisent le préjugé voulant que les barres protéinées ne puissent être à la fois saines et délicieuses

LOS ANGELES, 26 février 2019 /CNW/ - La société californienne Being Better Matters, Inc. lance la nouvelle marque GO BETTER, une gamme unique de barres de gaufrettes protéinées, contenant de délicieux ingrédients composés d'aliments complets, qui promet d'être l'option de la catégorie la plus savoureuse. Créées par un duo père-fils, Gerry et Bram Morris qui sont originaires de Montréal et vivent désormais dans le Sud de la Californie, les barres GO BETTER sont fabriquées dans la grande région de Los Angeles et redorent le blason d'une catégorie de produits auparavant réputée pour reléguer le goût au second plan.

Offrant une bonne teneur en protéines, sans colorants artificiels, sans arômes ajoutés, sans agents de conservation et sans OGM, chaque barre commence avec des noix entières et du beurre d'amande crémeux dans les gaufrettes croustillantes légères. Contenant des ingrédients naturels à saveur spécifique tels que des noisettes, des amandes, de la noix de coco et de l'avoine au miel, les barres sont enfin légèrement trempées dans du chocolat noir.

Les barres GO BETTER tirent leurs protéines principalement des blancs d'oeufs et d'autres ingrédients sains, ce qui leur permet d'offrir la nutrition végétarienne et sans produits laitiers que les consommateurs d'aujourd'hui recherchent, et ce, sans avoir à faire des sacrifices au chapitre du goût!

Les barres sont vendues dans des points de vente au détail partout au Canada, notamment dans les magasins 7-11, Husky, Circle K, Supplement King, Fresh and Wild Food Market et plusieurs autres.

Une étude récente sur les consommateurs de barres protéinées a révélé que le bon goût suivi de la teneur en protéines étaient les deux aspects d'une collation les plus prisés par les consommateurs lorsque venait le temps de choisir un produit.

« Nous avons entendu ce que les consommateurs avaient à dire et nous savions ce que nous devions faire pour créer un produit nutritif, riche en protéines, qui offrait un goût vraiment supérieur à la concurrence », a déclaré Bram Morris, porte-parole de la société.

La marque a une conscience sociale, à ce titre, la représentante marketing Nadine Sterba a déclaré : « la marque GO BETTER est fondée sur le principe que les petits changements dans la vie ont une incidence importante sur notre qualité de vie. Chaque jour nous donne l'occasion d'être meilleurs, grâce à des petits gestes simples comme prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, faire du bénévolat dans la collectivité ou choisir une meilleure collation pour vous. Ces petits changements améliorent notre santé et notre bonheur général ». www.beingbettermatters.ca

Les barres de gaufrettes protéinées GO BETTER sont offertes dans les saveurs suivantes : Coconut Crunch (noix de coco), Hazelnut Crunch (noisette), Almond Crunch (amande) et Honey Oats Crunch (avoine au miel)

Personne-ressource : Lisa Morbete

lisa@morbetepublicity.com

1-310-575-1170

