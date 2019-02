La production mondiale de réfrigérateurs ménagers de Panasonic dépasse les 100 millions d'unités





La production de réfrigérateurs ménagers de Panasonic Corporation a atteint 100 millions d'unités en 2018, 65 ans après leur lancement par la société en 1953.

Panasonic a commencé à produire des réfrigérateurs, des téléviseurs et des machines à laver, en prévision de l'ère de l'électricité qui suivit la Seconde Guerre mondiale. En 1952, une alliance fut formée avec Nakagawa Kikai Co., Ltd. (*1), un fabricant spécialisé en machines-outils qui avait produit des réfrigérateurs pour l'armée d'occupation. L'année suivante, en 1953, l'usine Takaida d'Osaka commença la production du NR-351, le premier modèle de réfrigérateur ménager à porte unique d'une capacité de 99 litres.

Peu de temps après le début de la production, une période de prospérité a commencé pour les réfrigérateurs, les machines à laver et les téléviseurs, qui sont devenus les trois appareils de luxe de l'époque. À partir de 1957, l'augmentation soudaine de la demande a entraîné une augmentation régulière de la fabrication à l'usine de Takaida, ainsi qu'à l'usine Fujisawa de Kanagawa en 1961, et à l'usine Kusatsu de Shiga en 1969, formant un considérable réseau de production. (*2)

En 1969, le développement du produit a conduit au NR-180FF, un modèle à deux portes avec congélateur séparé, puis en 1981 au lancement du Slim NR-241HV, un modèle à trois portes avec compartiment à légumes séparé, qui sera suivi de modèles multiportes à grande capacité. Lancé en 2005, le Compact BiG NR-F500T adoptait un design haut de gamme, avec compresseur sur la partie supérieure, une première mondiale, passant des 450 litres précédents à une capacité encore plus grande de 500 litres. La technologie exclusive de Panasonic est parvenue à le rendre plus compact tout en offrant une plus grande capacité.

Sorti en 1984, le NR-304CV comportait une fonction de congélation partielle permettant de conserver les aliments au frais dans un état semi-congelé de moins trois degrés. Une publicité télévisée mettant en vedette l'acteur renommé Bunta Sugawara déclarant : « Partial est la voie à suivre ! » fit alors sensation. Le tout dernier modèle qui sera lancé en mars 2019, et baptisé NR-F655WPX, incorpore une fonction de congélation rapide de niveau commercial, ouvrant la voie à des avancées plus importantes encore.

L'essor des technologies respectueuses de l'environnement a conduit au lancement, en 1996, du NR-E45M1. Équipé d'un compresseur alternatif à inverseur, ce modèle se distingue des précédents par une consommation d'énergie réduite de moitié. L'année 2002 a vu l'arrivée du NR-C32EP, un réfrigérateur sans CFC qui utilise le réfrigérant R600a sans CFC. Deux ans plus tard, en mettant à disposition pour le marché intérieur, des réfrigérateurs ménagers à 100 % sans CFC, Panasonic s'est acquis une position de pointe dans le secteur. Depuis 2009, nos réfrigérateurs ont adopté Eco Navi, le système conçu par Panasonic pour optimiser les opérations, réduire la consommation et parvenir à de meilleures performances d'économie énergétique.

De rapides mesures ont été prises pour exporter nos produits à l'étranger peu de temps après le lancement de l'activité, puisque les exportations vers l'Asie du Sud-Est ont commencé dès 1957. Un site a été ouvert à Taïwan en 1965, le premier à produire pour la consommation locale. Actuellement, la fabrication sur place destinée aux besoins locaux est active à Taïwan, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, en Chine, au Vietnam, au Brésil et en Inde.

En continuant à développer de nouvelles technologies étroitement intégrées à la vie des consommateurs, Panasonic veut leur offrir une vie meilleure et plus confortable tout en contribuant à la culture alimentaire.

Notes : *1 Nakagawa Kikai Co., Ltd. est devenue membre du Matsushita Electric Industrial Group. La société adopta ensuite le nom de Nakagawa Denki en 1953, puis celui de Matsushita Refrigeration en 1972. *2 La production nationale a été centralisée à l'usine de Kusatsu en 2003.

Historique de l'activité Réfrigérateurs

1952 : Alliance avec Nakagawa Kikai

1953 : Début de la production du premier modèle de réfrigérateur domestique NR-351 à l'usine Takaida d'Osaka ; Nakagawa Kikai change de nom et devient Nakagawa Denki.

1957 : Début des exportations vers l'Asie du Sud-Est

1961 : Début de la production à l'usine Fujisawa de Kanagawa

1965 : Début de la production à Taïwan

1969 : Début de la production à l'usine Kusatsu de Shiga

1972 : Nakagawa Denki change de nom et devient Matsushita Refrigeration Company

1974 : La production mondiale totale atteint 10 millions d'unités

1975 : Début de la production en Thaïlande et en Indonésie

1976 : Début de la production aux Philippines

1988 : La production mondiale totale atteint 30 millions d'unités

1996 : Début de la production en Chine

2000 : La production mondiale totale atteint 50 millions d'unités

2003 : La production nationale est centralisée à l'usine de Kusatsu. Début de la production au Vietnam

2004 : Mise au point de réfrigérateurs-congélateurs à 100 % sans CFC, pour le marché intérieur

2008 : Fusion par acquisition de Matsushita Refrigeration Company

2012 : Début de la production au Brésil

2018 : Début de la production en Inde. La production mondiale totale atteint 100 millions d'unités

