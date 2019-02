Enterprise Estonia : 1oT lance une nouvelle carte eSIM lors du MWC





TALLINN, Estonie, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- 1oT, le fournisseur de connectivité mondial fondé en 2016 en Estonie, lance une carte eSIM déverrouillée pour le secteur de l'Internet des objets (IoT) à l'occasion du Mobile World Congress, à Barcelone du 25 au 28 février 2019. Cette carte eSIM permettra aux clients de basculer entre plusieurs opérateurs « à chaud », sans avoir besoin de changer la carte SIM physique elle-même.

1oT apporte cette technologie révolutionnaire à un large éventail de jeunes entreprises internationales, de PME et d'entreprises de demain. La société gère la complexité liée à l'utilisation de multiples opérateurs en offrant une facture, une plateforme de gestion de la connectivité et une carte eSIM uniques avec de multiples accords prénégociés avec des opérateurs de plus de 190 pays. Il s'agit du futur de la technologie SIM mise sur le marché en collaboration avec Giesecke+Devrient Mobile Security, premier fabricant mondial de cartes eSIM. À ce jour, 1oT connecte quelque 300 000 appareils dans le monde entier et enregistre la plus forte croissance sur le marché du partage de trottinettes électriques, sur lequel il dessert les principaux acteurs du marché américain et européen.

Kairit Sikkal d'Enterprise Estonia, chef de la délégation estonienne au Mobile World Congress, a déclaré que grâce au partenariat entre un gouvernement visionnaire, des entrepreneurs proactifs et des personnes férues de technologie, l'Estonie est à la pointe de toutes les choses électroniques ? qu'il s'agisse de solutions électroniques, de services gouvernementaux en ligne, de scrutins en ligne ou d'école en ligne. « Nous prédisons que l'eSIM va envahir le monde, comme la résidence électronique ou la blockchain avant elle. Il s'agit juste de savoir à quelle vitesse vous vous engagerez dans la révolution. »

Au MWC, vous pourrez également voir Fortumo, qui développe une plateforme pour aider les commerçants numériques à établir des partenariats de télécoms pour l'acquisition d'utilisateurs et les paiements. À Barcelone, la société présentera sa plateforme de regroupement Trident ainsi que sa plateforme de facturation directe par l'opérateur, qui a été récemment absorbée par Spotify et Deezer. Vous y retrouverez aussi Axinom, dont les produits permettent de servir plus de 41 millions d'utilisateurs dans 190 pays avec un contenu multimédia comprenant plus de 90 chaînes de télévision en direct, 12 localisations linguistiques et plus de 4 200 films ; et également Mooncascade, la seule entreprise de la région à être un partenaire certifié Google Cloud (Google Cloud Architect, Google Professional Data Engineer).

À propos d'Enterprise Estonia

Enterprise Estonia fait la promotion des entreprises et des politiques régionales en Estonie. C'est l'une des plus grandes institutions au sein du système national de soutien à l'entrepreneuriat auquel elle apporte assistance financière, conseil, occasions de coopération et formation pour les entrepreneurs, les instituts de recherche, le secteur public et le secteur à but non lucratif.

