Taulia fait croître ses revenus issus des paiements anticipés de 126 % et parvient à la rentabilité





Taulia, le fournisseur numéro un du marché des solutions de gestion de fonds de roulement, vient de clore une année de croissance spectaculaire, marquée par de nombreuses réussites exceptionnelles, dont l'accélération de versements d'une valeur de 24 milliards de dollars en paiements anticipés, doublant ainsi les 12 millions de 2017 et faisant augmenter le nombre de connexions sur son réseau de plus d'un million pour atteindre 5,2 millions au niveau mondial. L'entreprise a également annoncé avoir ouvert son premier bureau de la zone Asie Pacifique à Sydney, en Australie, et prévoit de renforcer très vite son équipe au cours de l'année 2019.

Cette nouvelle succède à un autre événement majeur s'étant produit au cours de la seconde moitié de l'année 2018, lorsque Taulia a atteint la rentabilité en vertu des principes comptables en vigueur aux États-Unis (GAAP). Rene Ho, directeur financier de Taulia, a déclaré : « De nombreuses sociétés de capital à risque ne parviennent jamais à la rentabilité. Désormais rentable et sans dette, Taulia est bien capitalisée et capable de soutenir ses clients tout en poursuivant sur la voie de l'innovation. »

Simultanément, l'année 2018 a vu Taulia annoncer des partenariats avec de nouveaux clients, dont le groupe minier international Rio Tinto, l'entreprise intégrée du secteur chimique et énergétique Sasol et le fournisseur de téléphonie mobile australien Telstra.

En août 2018, Taulia a également signé un accord-cadre public phare de 30 millions de livres sterling avec Crown Commercial Services (CCS), l'agence gouvernementale britannique des marchés publics. Taulia a débuté avec le programme de paiement anticipé destiné aux pharmacies (PEPS, Pharmacy Early Payment Scheme) d'un montant de 11 milliards de livres. Cet accord porte également sur des solutions de paiements anticipés vouées au gouvernement central, aux pouvoirs locaux et au NHS, le service de santé national.

La réussite de Taulia en 2018 s'est appuyée sur l'engagement permanent de l'entreprise en faveur de l'innovation technologique. À l'aide d'une nouvelle interface utilisateur destinée aux acheteurs basée sur l'intelligence artificielle, les clients peuvent accéder aux informations nécessaires à la prise de décisions immédiates et en temps réel, optimisant ainsi leurs taux d'actualisation et leurs conditions de paiement.

Cedric Bru, PDG de Taulia, a affirmé : « Nous pensons qu'adopter une attitude gagnante est la clé de la réussite et c'est exactement ce dont Taulia et ses clients font preuve en permanence. En 2019, nous chercherons à nous développer en nous basant sur les formidables accomplissements de l'année écoulée, et à soutenir nos clients en libérant les liquidités immobilisées dans le cycle d'exploitation au niveau international. »

