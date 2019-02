Crise du recyclage - « On a assez entendu le lobby des emballages » - Ruba Ghazal





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, a déposé à la Commission du Transport et de l'Environnement une demande de mandat d'initiative pour trouver une solution durable pour le recyclage du verre au Québec.

« Depuis des années, le lobby des emballages et ses 100 milliards $ de chiffre d'affaires dictent la politique du recyclage au Québec. Résultat: nous traversons une crise de recyclage sans précédent. Il est plus que jamais temps d'entendre un éventail plus large de voix, dont le 91% des Québécoises et des Québécois qui appuient la tenue d'une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux », a affirmé Mme Ghazal.

La demande de Mme Ghazal survient alors que le lobby des emballages, Éco Entreprises Québec, présente le bilan de son projet pilote Verre l'innovation, présenté comme une alternative à la consigne du verre, mais écorché par la démission d'un membre de son comité de suivi, Karel Ménard, le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

« Le ministre Charrette affirme qu'il va étudier chacune des solutions qui lui sont présentées. Tant mieux: qu'il en fasse la démonstration en public! Depuis trop longtemps, le lobby des emballages empêche Québec d'aller de l'avant en exerçant ses pressions derrière des portes closes. Ils ont eu raison des libéraux, tout indique qu'ils ne feraient qu'une bouchée des caquistes s'ils échappent à la transparence d'une commission parlementaire », conclut la députée de Mercier.

La Fondation David Suzuki, Nature Québec, le syndicat des Teamsters, le syndicat des Métallos, les Amis de la Terre, La Coop des Valoristes, l'Opération Verre-Vert et Loïc Blancquaert, conseiller municipal de Saint-Lambert ont déjà signifié leur appui à l'initiative de Mme Ghazal, qui donne suite à l'implication soutenue de Québec solidaire dans le dossier du recyclage du verre.

