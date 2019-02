La GSMA appelle à moderniser la réglementation pour assurer l'avenir numérique de l'Europe





La GSMA a lancé aujourd'hui, au nom de ses membres européens, le "Manifeste de l'industrie mobile pour l'Europe", qui met en avant sa vision pour l'avenir numérique de l'Europe. A la veille des élections européennes de ce printemps, le manifeste appelle les décideurs politiques européens à moderniser la réglementation et à créer les conditions propices à une nouvelle ère de connectivité intelligente.

L'Europe a le taux de connectivité mobile le plus élevé par rapport aux autres régions, et la contribution de l'industrie mobile au PIB de l'UE devrait passer de 550 milliards d'euros par an à 720 milliards d'euros d'ici 2022. Soutenue par un environnement politique approprié, l'Europe a le potentiel d'augmenter l'utilisation de la 5G jusqu'à 30 pour cent de toutes les connexions d'ici 2025.1

"Nos réseaux ont rendu l'Europe plus forte en permettant aux citoyens et aux entreprises de bénéficier des avantages de la transformation numérique", a déclaré Afke Schaart, VP & Head of Europe, GSMA. "Alors que nous nous engageons dans une ère de connectivité intelligente, le potentiel de la connectivité va bien au-delà - pour une planète plus verte, des villes plus vivables, des industries plus efficaces et des sociétés plus unies. Pour que les citoyens puissent bénéficier de cette innovation, nous devons lever les obstacles qui freinent l'industrie mobile en Europe par le biais d'une réglementation progressive. Notre industrie est au coeur de l'expérience numérique, et avec notre manifeste pour l'Europe, nous sommes prêts à travailler avec les décideurs politiques pour redynamiser les économies de l'Europe."

Le manifeste décrit les obstacles auxquels l'Europe est confrontée en deux volets : les infrastructures de réseau et les services numériques.

Améliorer la performance du réseau

En ce qui concerne l'infrastructure de réseau, l'environnement politique en Europe est considéré comme ne soutenant pas suffisamment les investissements pour les réseaux. La fourniture d'une connectivité 5G mettra à rude épreuve les ressources financières des opérateurs et les poussera à la limite de leur capacité. Le défi consiste à savoir comment respecter les obligations du gouvernement en matière de couverture, même lorsqu'il n'y a pas de justification commerciale à cela. On estime que le coût de déploiement de la 5G en Europe sera nettement plus élevé que celui de la 4G, soit entre 300 et 500 milliards d'euros.

La GSMA appelle les régulateurs nationaux à promouvoir l'innovation et l'investissement, plutôt que de simplement transférer la réglementation des produits d'aujourd'hui vers les réseaux 5G très différenciés de demain. Elle invite les gouvernements à améliorer le cadre d'investissement en réduisant la nature des frais d'utilisation et les coûts d'implantation, et en revoyant les taxes propres aux télécoms.

Consolider la confiance numérique

Concernant les services, le manifeste souligne que nous sommes à un moment critique de perte de confiance dans les services numériques. Alors que les citoyens de l'UE attendent des entreprises qu'elles soient plus transparentes et plus responsables en ce qui concerne l'utilisation de leurs données, l'industrie des communications mobiles demande aux décideurs politiques d'appliquer le même service et les mêmes règles dans l'économie numérique (pour assurer une meilleure protection des consommateurs dans l'UE et une concurrence équitable entre les différents acteurs). Les opérateurs revendiquent également une nouvelle référence en matière de sécurité des réseaux pour l'Europe, en tirant parti de l'expertise de la communauté des opérateurs et en s'appuyant sur les normes et meilleures pratiques nationales et internationales reconnues.

"En travaillant avec les gouvernements, nous serons les chefs de file et les champions de l'innovation qui permettront à l'Europe de tirer parti des énormes changements technologiques auxquels nous assistons", a ajouté M. Schaart. "Nous jouerons notre rôle pour que les citoyens européens se sentent à la fois autonomes et protégés numériquement."

Vous pouvez consulter le Manifeste de l'industrie mobile de la GSMA pour l'Europe ici.

Notes aux rédacteurs

1. 'L'économie mobile : Europe 2018' rapport rédigé par le service de renseignement de la GSMA.

