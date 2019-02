La plateforme Bitsane permet maintenant les retraits en USDT vers PayPal





DUBLIN, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitsane a lancé une nouvelle option de retrait, Tether (USDT) vers PayPal. Elle permet aux utilisateurs d'effectuer des retraits en USDT de leur compte Bitsane et de recevoir des USD sur leur compte PayPal au taux de change suivant : 1 USDT pour 1 USD. Pour tester la nouvelle fonction, il suffit de se connecter à son compte utilisateur et de cliquer sur Balances --> Wallets -->Tether --> Withdrawal (Soldes --> Portefeuilles -->Tether --> Retrait).

L'équipe s'emploie à élargir constamment le choix des modes de dépôt et de retrait. Tether est devenu la première monnaie disponible pour les retraits crypto vers PayPal sur Bitsane.

Pourquoi Tether

La crypto-monnaie Tether est un actif émis sur la blockchain Bitcoin via Omni Layer Protocol. Chaque unité USDT est adossée au USD. L'équivalent en monnaie fiduciaire est conservé dans les réserves de Tether Limited ; il est remboursable par l'intermédiaire de la plateforme Tether. Le Tether peut être transféré, dépensé et stocké comme toute autre crypto-monnaie.

Sa popularité s'explique par sa simplicité, son côté pratique, sa sécurité et son caractère exclusif.

Il n'enregistre donc pas de fluctuations de prix énormes et offre une grande stabilité sur le marché des monnaies numériques.

Le Tether a été ajouté à la liste des crypto-monnaies échangées sur Bitsane en novembre 2018. Bitsane est la première bourse à avoir lancé la paire USDT-EUR. Le Tether (USDT) est également échangeable sur Bitsane contre les monnaies suivantes : BTC, ETH, LTC, XRP, DASH, BCH, DOGE, ETC, REP.

À propos de Bitsane

Bitsane est une bourse européenne de crypto-monnaies. Depuis le lancement de sa plateforme en 2016, l'équipe Bitsane continue d'élargir son offre de services et de proposer de nouvelles fonctions, en portant une attention particulière à la stabilité, à la sécurité et à la convivialité.

Plus de 20 crypto-monnaies parmi les plus populaires sont disponibles, notamment BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH, BSV. Son système pratique d'échange entre monnaies, la possibilité de modifier des commandes actives et d'effectuer la conversion crypto-PayPal, un système de sécurité de « stockage à froid » et de nombreux autres avantages font de la plateforme Bitsane une base idéale de trading actif.

Pour en savoir plus : https://bitsane.com/

