Le rapport de la GSMA souligne une augmentation annuelle de 20 pour cent des comptes d'argent mobile à plus de 866 millions dans le monde entier





La GSMA a dévoilé aujourd'hui son huitième rapport annuel sur l'état de l'industrie de l'argent mobile, offrant un instantané actuel du paysage de l'argent mobile et soulignant l'impact d'une plus grande inclusion financière sur la vie, les économies et l'innovation, particulièrement dans les marchés émergents. Le rapport fournit une image exhaustive de l'adoption et de l'utilisation de l'argent mobile dans le monde entier. A la fin de 2018, il y avait plus de 866 millions de comptes enregistrés dans 90 pays, soit 20 % de plus qu'en 2017. Le rapport révèle également que l'industrie de la monnaie mobile a traité des transactions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars US par jour en 2018, la valeur des transactions numériques augmentant deux fois plus vite que celle des transactions en espèces, ce qui indique que l'argent liquide devient moins important dans la vie des clients.

« Nos recherches montrent que pour les plus vulnérables du monde, les avantages de l'argent mobile sont réels et de grande portée. Tout au long de 2018, la GSMA a continué d'aider les opérateurs à atteindre les clients qui étaient traditionnellement mal desservis par le système financier », a déclaré Mats Granryd, directeur général, GSMA. « L'industrie de l'argent mobile évolue rapidement dans un contexte d'augmentation de l'accès à Internet et de l'adoption des smartphones, et maintenant plus que jamais, l'échelle mondiale inégalée du mobile offre une formidable opportunité d'atteindre les 1,7 milliard de personnes qui restent financièrement exclues. »

Le rapport sur l'état de l'industrie de cette année se penche sur la façon dont les fournisseurs naviguent dans cet écosystème dynamique et en constante évolution, qui a été façonné par les tendances clés en 2018, notamment :

Une meilleure expérience client grâce à l'adoption accrue des smartphones et à l'expansion de l'interopérabilité de l'argent mobile ;

La diversification de l'écosystème des paiements ;

L'introduction d'une réglementation de plus en plus complexe ; et

Le passage à un modèle d'entreprise "paiements en tant que plate-forme" reliant les consommateurs et les entreprises à une gamme de services tiers.

Cette nouvelle approche basée sur une plate-forme vise à renforcer la monnaie mobile pour répondre aux besoins en évolution des clients, allant des solutions d'entreprise pour les micro, petites et moyennes entreprises, au commerce électronique, au crédit, à l'épargne et aux assurances. La possibilité d'accroître et de diversifier les sources de revenus et d'atteindre de nouvelles clientèles et une clientèle plus large est indéniable. Par exemple, les fournisseurs offrant des produits de crédit, d'épargne ou d'assurance ont indiqué que 46 % des clients utilisent activement le service d'argent mobile, contre un taux de 26 % pour les fournisseurs ne proposant pas ce service. Parmi les autres développements importants en 2018, on peut citer les réformes dans les trois pays les plus peuplés d'Afrique, l'Égypte, l'Éthiopie et le Nigéria, qui devraient déclencher une vague d'adoption qui pourrait entraîner l'ouverture de plus de 110 millions de nouveaux comptes d'argent mobile au cours des cinq prochaines années.

Le rapport 2019 sur l'état de l'industrie de la monnaie mobile

