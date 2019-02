Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

DÉNEIGEMENT

Le ministère des Transports procédera à des opérations de soufflage et transport de neige sur les principales autoroutes / routes de la grande région de Montréal. Des entraves et fermetures ponctuelles sont donc à prévoir, incluant dans les entrées et les sorties.

MONTRÉAL

ÉCHANGEUR A13 / A40

Montréal

Bretelle A13 SUD pour A40 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 OUEST, jusqu'à l'entrée du boulevard des Sources.

Bretelle A13 NORD pour la voie de desserte A40 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour au boulevard de la Côte-Vertu EST et voie de desserte / A-40 OUEST.

Rappel : fermeture de la bretelle A-13 NORD pour A-40 OUEST jusqu'à la fin de l'année 2020 dans le cadre du projet de reconstruction des ponts d'étagement et du réaménagement de l'échangeur A-13/A-40.

Bretelle A40 OUEST pour A13 SUD

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-13 NORD/Laval, sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa), faire demi-tour à la rue Thimens et boulevard Pitfield (sud) / A-13 SUD.

Note 1 : fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 OUEST, à la hauteur de l'A-13, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h. Détour via le boulevard Pitfield (NORD), rue Thiemens, boulevard Pitfield (SUD) et voie de desserte A-40 OUEST.

Note 2 : fermeture de 1 voie sur 3 sur l'A-40 OUEST, à la hauteur de l'A-13, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

A15

Montréal

Direction SUD

Entre l'échangeur Turcot (à la sortie 63-E) et l'entrée de l'avenue Atwater

fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R136/A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boul. Robert-Bourassa, A10 EST (Bonaventure) et A15 SUD/pont Champlain.

Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, les rues Peel et Wellington pour rejoindre l'A10 EST.

Arrondissements de Verdun et Le Sud-Ouest : voir détour principal et sur l'A10 EST, via la sortie 4 pour le boul. Gaétan-Laberge/rue de l'Église ou A15 NORD et sortie 62 (boul. De La Vérendrye).

Fermeture par défaut dans l'échangeur Turcot / même détour :

bretelle A20 EST pour A15 SUD (vers pont Champlain ), à compter de 22 h 30.

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST (du Souvenir)

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : bretelle pour A720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Rose-de-Lima, rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine, A720 OUEST et bretelle pour A20 OUEST.

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l'entrée de la rue Panet

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine.

Fermetures par défaut à partir de 22 h :

entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et boul. Robert-Bourassa. Détour via la rue Saint-Antoine .

MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A10 / A30

Brossard

Bretelle A30 OUEST pour A10 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur.

A15

Saint-Mathieu, Saint-Jacques-le-Mineur

Direction SUD

Entre les montées Monette et Saint-Jacques (au km 35,5)

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

R132 | TUNNEL DE MELOCHEVILLE

Beauharnois

Dans les DEUX directions

Dans le tunnel de Melocheville

circulation en alternance, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

