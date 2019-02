ESPN et ESPN+ deviendront le foyer médiatique exclusif de la Professional Fighters League aux États-Unis





TSN aura l'exclusivité au Canada

L'accord multiplateforme porte sur la saison en direct de la PFL et du contenu additionnel exclusif

La saison commence le jeudi 9 mai

NEW YORK, 26 février 2019 /CNW/ - La Professional Fighters League (PFL), soit la toute première organisation à présenter des combats de MMA (arts martiaux mixtes) dans le cadre d'une saison régulière, de séries éliminatoires et d'un championnat, a conclu un accord pluriannuel avec ESPN et ESPN+ afin qu'ils soient les foyers de la PFL aux États-Unis, et avec TSN, ce qui en fait le foyer exclusif de la PFL au Canada.

L'ensemble des dix événements de la PFL seront diffusés en direct par ESPN2, ESPN Deportes et ESPN+, le service par abonnement de diffusion en continu de sports offert directement aux consommateurs des États-Unis. ESPN+ diffusera jusqu'à trois heures d'action exclusive en direct, tandis que ESPN2 et ESPN Deportes offriront jusqu'à deux heures exclusives en direct.

TSN détient des droits similaires et diffusera en exclusivité la totalité des événements de la PFL au Canada. Ces droits englobent la saison régulière, les séries éliminatoires et le championnat.

Six événements de cinq heures de la saison régulière de la PFL se dérouleront les jeudis en soirée, de mai à août. Trois séries éliminatoires de la PFL auront lieu en octobre, la couverture desquelles sera assurée par ESPN+, ESPN2 et ESPN Deportes. Les séries éliminatoires de la PFL mettront en vedette les huit meilleurs combattants de chaque catégorie de poids de la compétition, lesquels tenteront de lutter -- et de gagner -- deux fois dans la même soirée pour accéder au championnat de la PFL.

La saison culmine avec le PFL 2019 Championship, qui a lieu la veille du jour de l'An. Les combats de champion du monde de chaque catégorie de poids seront diffusés en direct exclusivement à ESPN2 et ESPN Deportes. Les gagnants de chaque titre seront sacrés « PFL World Champion » (champion du monde de la PFL) selon leur catégorie de poids et remporteront 1 million de dollars.

En plus des événements en direct, les plateformes ESPN offriront aux passionnés une couverture avant et après événement ainsi que du contenu additionnel exclusif de la PFL, y compris un accès dans les coulisses de la ligue grâce aux émissions « Road to the Playoffs », « Road to the Championship » et « Best of Season » de la PFL. L'accord débute avec la télédiffusion des émissions 2018 PFL Season Review et 2019 Roster Selection Show ce printemps.

Des détails spécifiques concernant le calendrier et la programmation connexe seront annoncés dans les prochaines semaines.

Les adeptes peuvent s'attendre à du jamais vu lors de cette saison de la PFL, dont la venue de la toute première division MMA féminine de 70 kg (155 livres), qui accueillera la double médaillée d'or olympique américaine Kayla Harrison, ainsi que les fonctionnalités SmartCage et Cagenomics, exclusives à la PFL, qui diffusent des données et des analyses en temps réel pour permettre aux amateurs « d'entrer dans l'arène ».

« Nous nous réjouissons d'ajouter la PFL à notre liste de sports de combat. Cette structure de compétition unique et innovante offre aux passionnés de MMA une vitrine exceptionnelle pour visionner les meilleurs combats et contenus du sport », soutient Burke Magnus, vice-président directeur de la programmation et de la planification à ESPN. « ESPN est le foyer des sports de combat, et nous sommes impatients de partager avec les amateurs les événements en direct enlevants et les récits excitants de la PFL grâce à toutes les plateformes. »

« La PFL été créée pour offrir aux 300 millions de passionnés de MMA de partout dans le monde un format sportif saisonnier semblable à celui d'autres structures sportives d'importance, comme la NFL et la NBA, lequel est caractérisé par la transparence et la méritocratie d'une saison régulière, de séries éliminatoires et d'un championnat », affirme Donn Davis, cofondateur et président de la Professional Fighters League. « Les adeptes de ce sport peuvent désormais suivre son évolution alors que les partenaires d'affaires peuvent suivre le parcours des combattants tout au long de la saison. Cet accord, qui rassemble la PFL, ESPN et ESPN+, valide une fois de plus notre produit unique et innovant et accélérera la croissance de la PFL. »

« Nous nous réjouissons de rendre disponible la PFL sur ESPN, le chef de file incontesté dans les sports. ESPN est un pionnier révolutionnaire qui a fondamentalement transformé la manière dont les passionnés consomment les sports, alors que l'équipe de la PFL, elle, réinvente la MMA pour les adeptes et les combattants », ajoute Peter Murray, chef de la direction de la Professional Fighters League. « La PFL sera le leader technologique qui révolutionne la façon dont les amateurs de MMA assistent aux combats en direct en utilisant la plateforme SmartCage et le système Cagenomics, exclusifs à la PFL, pour afficher en temps réel les données propres aux combattants, permettant ainsi à l'auditoire d'entrer dans l'arène. »

Pour vous abonner à ESPN+, visitez le www.espnplus.com.

À propos de la Professional Fighters League

La Professional Fighters League (PFL) présente pour la première fois la MMA en un format sportif saisonnier où chaque combattant est maître de sa propre destinée en prenant part à une saison régulière, à des séries éliminatoires et à un championnat. Le format différencié de la PFL et ses combats excitants ont entraîné une croissance virale de la ligue en 2018. Les saisons 2019 et 2020 de la PFL seront présentées en direct principalement les jeudis en soirée pendant les heures de grande écoute à ESPN2, ESPN Deportes ou ESPN+.

La saison de la PFL met en vedette des athlètes de MMA d'élite répartis en diverses catégories de poids, incluant la toute première division MMA féminine de 70 kg (155 livres), et chacun des participants luttera à deux reprises lors de la saison régulière de la PFL en mai, juin, juillet et août. Les huit meilleurs combattants de chaque catégorie de poids accèdent aux séries éliminatoires directes de la PFL qui ont lieu en octobre. Ces derniers doivent effectuer deux combats et remporter deux victoires au cours de la même soirée pour se rendre en finale. Le championnat de la PFL de la veille du jour de l'An est diffusé exclusivement à ESPN2 et ESPN Deportes. Les gagnants de chaque titre seront sacrés « PFL World Champion » (champion du monde de la PFL) selon leur catégorie respective de poids et remporteront 1 million de dollars. De plus, les amateurs se verront présenter des statistiques de prochaine génération jamais vues dans la MMA grâce à la plateforme SmartCagetm et au système Cagenomicstm, exclusifs à la PFL.

La PFL est appuyée par un groupe de titans du monde des affaires qui investissent dans les sports, les médias et le divertissement. Pour en savoir davantage, consultez le www.PFLmma.com et suivez la PFL sur Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) et Facebook (/ProFightLeague).

À propos d'ESPN+

ESPN+ est le service vidéo de sports offert directement aux consommateurs du segment DTCI (Direct-to-Consumer and International) de The Walt Disney Company et d'ESPN. Comptant 2 millions d'abonnés en moins d'un an, la chaîne offre aux passionnés des milliers d'événements en direct, du contenu à la demande et une programmation originale qui n'est pas diffusée par les réseaux de télévision numériques et linéaires d'ESPN, de même que du contenu éditorial de première qualité.

La programmation d'ESPN+ comprend notamment des centaines de matchs de la MLB et de la LNH, des événements de boxe Top Rank et UFC exclusifs, les meilleurs matchs de soccer national et international (Serie A, MLS, FA Cup, UEFA Nations League, EFL Championship, EFL Carabao Cup, Eredivisie, et plus encore), des milliers d'événements sportifs collégiaux (dont le football, le basketball et d'autres sports), le Grand Chelem de tennis, des matchs de rugby et de cricket national et international, des séries nouvelles et exclusives, des émissions produites par des studios acclamés et la bibliothèque complète des films primés 30 for 30 d'ESPN. Les adeptes peuvent s'abonner à ESPN+ pour la modique somme de 4,99 $ par mois (soit 49,99 $ par année) et mettre fin à leur abonnement en tout temps.

ESPN+ fait partie intégrante de l'application ESPN (sur les appareils mobiles et connectés) et de ESPN.com. Il s'agit de la plateforme numérique tout-en-un de sports à l'avant-garde de l'industrie, offrant une expérience riche et personnalisée à des dizaines de millions d'amateurs chaque mois.

À propos d'ESPN

ESPN est la principale entreprise de divertissement sportif au monde, elle qui compte plus de 50 actifs, soit huit réseaux de télévision américains, ESPN Radio, ESPN.com, ESPN International, ESPN The Magazine, et plus encore. ESPN est détenue à 80 pour cent par ABC, Inc. (une sous-filiale de The Walt Disney Company) et à 20 pour cent par Hearst.

