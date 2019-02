R9B annonce l'expansion de son centre mondial APC (Adversary Pursuit Center) établi à Colorado Springs





L'agrandissement de 1 100 mètres carrés permettra d'accueillir plus de 150 professionnels de la cybersécurité afin de soutenir la croissance continue de la clientèle internationale et le développement de technologies émergentes

COLORADO SPRINGS, Colorado, 26 février 2019 /CNW/ - R9B, l'un des principaux fournisseurs de produits, de services et de formation sophistiqués portant sur la cybersécurité, annonce aujourd'hui la fin de l'expansion de son centre mondial APC (Adversary Pursuit Center) établi à Colorado Springs. Cette expansion amplifie les cyberactivités existantes de l'ensemble des services de sécurité et de la livraison de produits sophistiqués de R9B. Elle permet à R9B de fournir à sa clientèle internationale des opérations holistiques de cyberdéfense depuis un emplacement centralisé, surveillant et administrant les réseaux, intervenant en cas d'incident, et livrant bataille aux cyberadversaires de ses clients grâce à ORION, la plate-forme primée HUNT de R9B.

Grâce à l'expansion, la superficie qu'occupe le centre APC situé au centre-ville de Colorado Springs a été majorée de plus de 1 100 mètres carrés. Le nouvel espace améliore grandement la capacité de R9B à coordonner les opérations tant à l'interne qu'avec sa base grandissante de clients mondiaux.

« L'APC a longtemps été l'élément central et le coeur des opérations de R9B. Notre équipe est ravie, car cet agrandissement vient appuyer la clientèle internationale de R9B, qui croît rapidement; elle permet une collaboration interéquipe plus efficace et une exécution de la mission de manière plus efficiente », affirme John Harbaugh, chef des opérations à R9B.

Voici quelques caractéristiques de l'expansion de l'APC de R9B :

Des locaux modernes favorisant l'intégration et la collaboration étroite entre les activités en cours et les opérations actives de cyberdéfense

L'intégration complète de la croissance des ventes, du marketing et du leadership éclairé avec la prestation et la mise en oeuvre des opérations de sécurité

De nouvelles aires réservées à l'analyse de données et aux opérations de réseau qui facilitent tant les opérations de sécurité de R9B que celles destinées à ses clients

Un laboratoire de criminalistique ultramoderne fournissant des services mondiaux d'intervention en cas d'incident et de criminalistique numérique

De nouvelles installations permettant des discussions sensibles avec une clientèle grandissante issue du secteur privé et du secteur gouvernemental

Un centre des opérations à prestation complète en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, qui abrite plus de 150 professionnels affectés à HUNT, à la sécurité gérée, au développement de produits et aux activités commerciales

La compilation de renseignements relatifs à des cybermenaces tenant compte du risque qui proviennent de nombreuses sources, qui sont personnalisés pour chaque client et qui sont intégrés dans tous les produits et les biens livrables

De solides capacités d'analyse de données permettant la modélisation des menaces et l'analyse prédictive, lesquelles viennent appuyer HUNT, MSS et MDR, ce qui représente des améliorations significatives sur les plans de l'évolutivité et du rendement

Une équipe rouge sur place proposant des simulations d'adversaires ainsi que la détection et la validation collaboratives de vulnérabilité

Une nouvelle aire de formation pouvant accueillir plus de 14 étudiants, entièrement intégrée avec l'environnement de nature cybernétique de R9B

Un espace auxiliaire modulaire conçu pour les réunions d'équipes combinées permettant de mener des analyses de renseignements et de maliciels en temps réel

Eric Hipkins, chef de la direction à R9B, affirme : « C'est la capacité à rassembler les nombreuses disciplines vitales de la cybersécurité judicieuse qui permet au centre APC agrandi de se démarquer d'un centre traditionnel voué aux opérations de sécurité. Alors que R9B continue de développer sa clientèle mondiale, cet environnement plus grand nous permet de surveiller les réseaux de nos clients internationaux, de demeurer à l'affût des menaces et d'intervenir rapidement et efficacement en cas d'incident. »

À propos de R9B

Établi à Colorado Springs, au Colorado, R9B (root9B, LLC) est l'un des principaux fournisseurs de services et de formation sophistiqués portant sur la cybersécurité destinés à des clients commerciaux et gouvernementaux. Conjuguant une technologie de pointe, un développement tactique, des outils de spécialité et une expérience profonde de mission, le personnel de R9B tire parti de sa vaste expérience au sein des services du renseignement des États-Unis pour mener des analyses approfondies de vulnérabilité, des essais de pénétration et de la criminalistique numérique, et aussi pour répondre aux incidents, assurer la sécurité de l'ICS (industrial control system) et réaliser des mandats HUNT consistant à poursuivre activement les adversaires au sein des réseaux du monde entier. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.root9b.com.

