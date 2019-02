Selexis SA et Turgut Pharmaceuticals élargissent leur relation de développement biosimilaire en signant deux contrats de licence de marque





Selexis SA et Turgut Pharmaceuticals (Turgut Ilaclari A.S.) ont annoncé ce jour avoir signé deux contrats de licence de marque (CLM) par lesquels Turgut exploitera la Plateforme technologique SUREtm et SURE CHO-M Cell Linetm de Selexis pour le développement de deux anticorps biosimilaires haut de gamme : un inhibiteur de point de contrôle pour le traitement de certains cancers et un anticorps monoclonal pour le traitement du cancer du sein métastatique HER2-positif. Avec l'ajout de ces CLM, les sociétés collaborent maintenant au développement de multiples produits biosimilaires pour le cancer et les maladies inflammatoires. Les entreprises ont annoncé la signature des précédentes CLM les plus récentes en décembre 2017.

« En un peu moins de trois ans, nous avons signé cinq contrats de licence de marque, en collaboration avec l'équipe de Turgut, visant à faire progresser son pipeline de biosimilaires haut de gamme. Notre technologie et notre lignée cellulaire ont prouvé leur impact sur le développement biosimilaire, très important compte tenu de la demande énorme pour offrir aux patients un accès élargi aux produits biologiques susceptibles de changer leur vie », a déclaré Marco Bocci, PhD chez DPharm, vice-président des licences et du développement commercial chez Selexis. « Turgut partage notre passion pour lancer auprès des patients des médicaments de pointe, plus rapidement et à moindre coût. Le succès que nous avons connu avec Turgut jusqu'à présent se nourrit de notre collaboration et nous sommes très heureux de continuer à soutenir leurs actions visant à mettre des biosimilaires sur le marché dans le cadre de ces nouvelles licences ».

La plateforme technologique exclusive SURE de Selexis facilite la production rapide, stable et rentable de presque toutes les protéines recombinantes, notamment les biosimilaires, et fournit une intégration harmonieuse du continuum de développement des produits biologiques, en allant de la découverte jusqu'à la commercialisation. En utilisant la plateforme technologie SURE, Selexis a réussi à générer de nombreux biosimilaires, notamment des produits commercialisés, dont les profils en glycane correspondent aux médicaments princeps.

« Ces deux produits sont des traitements novateurs qui peuvent améliorer l'accessibilité pour une population de patients beaucoup plus large », a déclaré Serdar Alpan, MD, PhD, responsable du groupe Biotechnologie chez Turgut Pharmaceuticals. « En tant que spécialiste du développement de lignées cellulaires et solide partenaire de Turgut, les outils et technologies de Selexis nous offrent la compétitivité dont nous avons besoin pour aller de l'avant concernant nos programmes biosimilaires. Nous sommes impatients de faire progresser ces programmes ».

La lignée cellulaire SURE CHO-M de Selexis est une lignée cellulaire exclusive de mammifères de haute performance, dérivée de cellules CHO-K1 et utilisée pour la production de protéines recombinantes thérapeutiques et d'anticorps monoclonaux. Les propriétés de croissance et de production de la lignée cellulaire SURE CHO-M de Selexis sont bien définies et la stratégie d'alimentation a été optimisée pour permettre une mise à l'échelle plus rapide et plus efficace des bioréacteurs. Les thérapeutiques générées à l'aide de cellules SURE CHO-M de Selexis sont soumises à des essais cliniques et transformées en produits commercialisés.

À propos de Selexis SA

Selexis SA est le leader mondial du développement de lignées cellulaires, doté d'une technologie modulaire de pointe et de solutions hautement spécialisées permettant au secteur des sciences de la vie de découvrir, de développer et de commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. Nos partenaires mondiaux utilisent les technologies de Selexis pour faire progresser le développement clinique de plus de 110 médicaments et la fabrication de quatre produits commerciaux. Dans le cadre d'un processus complet de développement de médicaments, les technologies de la société raccourcissent les délais de développement et réduisent les risques de fabrication. En juin 2017, Selexis a rejoint le groupe JSR Life Sciences. L'offre de services des CDMO de JSR exploite toutes les capacités de la Plateforme technologique exclusive SUREtm de Selexis pour offrir une solution de bout en bout à l'industrie. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.selexis.com.

À propos de Turgut Pharmaceuticals

Fort de plus de 50 ans d'expérience, le groupe Turgut est l'un des principaux entrepreneurs de l'industrie pharmaceutique turque. Le groupe a récemment intégré ses activités pharmaceutiques sous le toit de Turgut Pharmaceuticals, spécialiste des biotechnologies. Grâce à ses collaborations dans le monde, sa plateforme de développement d'anticorps monoclonaux entièrement intégrée et son site de production de biotechnologies conformes aux normes mondiales des BPF, Turgut Pharmaceuticals est la société de biotechnologie de premier plan en Turquie. Elle a pour objectif de développer des biosimilaires haut de gamme qui répondent aux exigences réglementaires très strictes de marchés très réglementés comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis. www.turgutilac.com.tr

