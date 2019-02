HBC annonce une transition à la présidence de La Baie d'Hudson





HBC a annoncé aujourd'hui qu'Alison Coville quittera ses fonctions de présidente de La Baie d'Hudson et de Déco Découverte le 1er mars 2019.

« Nous remercions Alison pour son dévouement et sa contribution à La Baie d'Hudson. Au cours de ses nombreuses années au sein de la Compagnie, elle a occupé divers postes à responsabilités croissantes sans jamais perdre de vue l'importance de servir la clientèle du Canada. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets», a mentionné Helena Foulkes, chef de la direction de HBC.

« La fière tradition canadienne et la présence à l'échelle nationale de La Baie d'Hudson lui permettent d'être le chef de file sur le marché et lui donnent une formidable occasion de renforcer sa place prééminente de détaillant multicatégories au pays. L'équipe de direction et moi-même croyons fermement à notre plan prospectif, qui vise à générer un meilleur rendement en mettant l'accent sur l'amélioration du modèle de service, l'expérience numérique et l'assortiment d'articles, tout en tirant profit des principales occasions qui nous sont offertes », a-t-elle ajouté.

La Compagnie a retenu les services d'une agence de recrutement de cadres pour trouver un nouveau président de La Baie d'Hudson qui contribuera à renforcer les stratégies de la Compagnie et à mener l'entreprise vers sa prochaine étape de croissance. Jusqu'à la nomination d'un successeur permanent, La Baie d'Hudson sera dirigée par des membres clés de l'équipe de la haute direction, sous la responsabilité d'Helena Foulkes.

À propos de HBC

HBC est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leurs plateformes omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Son portefeuille se compose de chaînes comptant 350 magasins et plus de 45 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les activités principales de HBC comprennent les chaînes Saks Fifth Avenue, La Baie d'Hudson, Lord & Taylor et Saks OFF 5TH.

HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises. Elle a conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global Properties, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s'est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC. En outre, HBC a formé avec la firme SIGNA Retail Hodldings des coentreprises immobilières et commerciales en Europe.

Source: Hudson's Bay Company

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 16:10 et diffusé par :