Telna va effectuer une démonstration de Cronus, une plateforme de connectivité flexible permettant de construire et de contrôler les réseaux cellulaires globaux lors du Mobile World Congress de Barcelone 2019

Telna, un moteur global de connectivité, effectuera une démonstration de Cronus, une plateforme de connectivité dotée d'une intégration flexible permettant de bâtir et de gérer des réseaux cellulaires globaux. Cette plateforme sera présentée au Mobile World Congress de Barcelone 2019, du 25 au 28 février, sur le stand de Telna situé dans le Hall 1, Stand 1B80.

Cronus fournit un service Network-as-a-Service (NaaS) sécurisé, en combinant un jeu complet d'API et le portefeuille de connectivité généreuse de Telna. La plateforme permet un contrôle en temps réel de la connectivité globale, à la fois par le client et les dispositifs IdO/ M2M. Sa conception flexible, qui s'intègre de manière homogène à l'infrastructure existante, permet aux clients d'adapter leur connectivité parallèlement à la croissance de leur activité.

"Des OEM aux intégrateurs d'eSIM, en passant par les MVNO/ MNO, nous sommes particulièrement enthousiastes de lancer notre plateforme de libre-service Cronus," a déclaré Gregory Gundelfinger, PDG de Telna. "Nous avons investi dans l'infrastructure réseau et combiné nos accords commerciaux en une API unique, ce qui permet à nos clients de contrôler en temps réel tous leurs réseaux ainsi que la facturation, comme s'ils les avaient bâtis, réduisant ainsi la complexité et le délai de commercialisation," a-t-il ajouté.

Telna exploite son propre réseau d'infrastructure mobile et a signé des accords d'accès direct avec des réseaux internationaux. Sa technologie de réseau défini par un logiciel et sa plateforme à multiples numéros IMSI soutiennent les profils eSIM locaux. La plateforme Cronus créé un système de facturation unifié pour tous les profils et numéros IMSI, ce qui permet de réduire les coûts de mise en oeuvre tout en optimisant le retour sur investissement pour tous les appareils réseaux connectés. Les solutions logicielles marque blanche sont disponibles, qui permettent aux clients de construire et de revendre des services réseaux sous leur nom de marque respectif.

Visitez le stand de Telna au Mobile World Congress de Barcelone 2019, dans le Hall 1, Stand 1B80, du 25 au 28 février pour en apprendre davantage à propos de Cronus et consultez le site telna.com/cronus.

À propos de Telna

Telna est une société de premier plan spécialisée dans la technologie eSIM, qui permet des connexions IdO et M2M partout à travers le globe. Notre réseau mobile global couvre plus de 200 pays, via plus de 800 accords de réseau. Nous réduisons la complexité grâce à nos solutions intelligentes de bout-en-bout assurant un contrôle et une flexibilité, ainsi qu'une fiabilité et une flexibilité totales de la part des entreprises. Nous aidons nos partenaires à trouver de nouvelles sources de revenus, à accélérer la commercialisation de leurs produits et à générer une valeur maximale grâce à des solutions IdO personnalisées. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.telna.com.

