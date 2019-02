ZTE et China Mobile Research Institute signent un mémorandum d'entente portant sur le RAN intelligent de dernière génération défini par l'opérateur (O-RAN)





SHENZHEN, Chine, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui, sur le salon Mobile World Congress 2019 qui se tient à Barcelone, avoir signé un mémorandum d'entente avec China Mobile Research Institute qui porte sur le développement conjoint du RAN (réseau d'accès radio) intelligent de dernière génération défini par l'opérateur (O-RAN).

Selon les termes de ce mémorandum d'entente, ZTE collabore avec China Mobile Research Institute dans l'optique de rechercher et de développer l'architecture, les interfaces et les scénarii de cas d'utilisation du RAN intelligent dans l'infrastructure logicielle de l'O-RAN.

Conformément au mémorandum d'entente, ZTE et China Mobile Research Institute se sont engagés à tester et à vérifier des solutions techniques innovantes et à promouvoir la mise en oeuvre des technologies O-RAN. Par ailleurs, les deux entités vérifieront conjointement les technologies O-RAN novatrices dans des cas d'utilisation spécifiques, tels que l'équilibrage de charge par empreinte digitale radio et l'optimisation inter-couches des services.

À titre de partenaires stratégiques, ZTE et China Mobile Research Institute présenteront également sur des salons les réalisations O-RAN développées dans le cadre de leur collaboration et communiqueront ensemble à l'avenir leurs résultats en termes d'O-RAN aux organismes de normalisation.

En outre, ZTE et China Mobile ont fait, de concert, la démonstration de la solution d'équilibrage de charge s'appuyant sur l'intelligence artificielle à l'aide d'une architecture O-RAN alignée. La démonstration met en exergue la technologie d'empreinte digitale radio, qui permet de prédire les charges du réseau cellulaire et d'améliorer la rapidité et la précision de l'équilibrage des charges, ce qui se traduit par une meilleure expérience utilisateur.

« Le mémorandum d'entente passé avec ZTE porte essentiellement sur la R & D en termes de logiciels et de matériel, ainsi que sur la vérification des solutions, et il permet d'explorer de nouvelles capacités de réseau à l'avenir », a déclaré Huang Yuhong, vice-présidente de China Mobile Research Institute. « Cette collaboration favorisera la maturité du réseau O-RAN, jetant ainsi les bases d'une réduction de la complexité du fonctionnement et de la maintenance des réseaux sans fil. »

« Ce mémorandum d'entente va approfondir la collaboration à long terme entre ZTE et China Mobile. L'architecture intelligente du réseau de ZTE et ses capacités d'intelligence du réseau de bout en bout vont être autant d'atouts pour la recherche et l'implémentation de réseaux ouverts et intelligents », a déclaré Bai Gang, vice-président de ZTE. « L'architecture intelligente ouverte et unifiée aidera l'industrie à créer un écosystème, en construisant conjointement des réseaux flexibles et agiles à même de répondre aux différentes exigences en termes de fonctionnalités et de performances du réseau 5G à venir et même après. »

En collaboration avec China Mobile Research Institute, ZTE continuera d'explorer les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les réseaux sans fil et participera activement aux recherches sur les réseaux O-RAN.

