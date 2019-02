Le gouvernement du Canada offre un logement sûr à une famille de Plaster Rock, au Nouveau-Brunswick





FREDERICTON, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider ceux qui sont dans le besoin et estime qu'un seul Canadien sans abri, c'est un sans-abri de trop. Une famille de Plaster Rock, au Nouveau?Brunswick, se verra offrir un chez?soi abordable et sûr pour remonter la pente.

Le gouvernement du Canada donne suite à son engagement en travaillant en partenariat avec les provinces et les territoires, les collectivités et d'autres intervenants des secteurs privé et sans but lucratif pour prévenir et réduire l'itinérance. Au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, le député de Tobique-Mactaquac, Thomas J. (T. J.) Harvey, a annoncé le transfert d'une propriété dans le cadre de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans?abri (IBIEF).

L'IBIEF est un volet de financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, qui vise à mettre des biens immobiliers fédéraux excédentaires à la disposition de bénéficiaires admissibles, contre une somme symbolique d'un dollar, dans le cadre de projets visant à prévenir et à réduire l'itinérance. L'objectif premier de cette initiative est d'accroître la capacité des collectivités de fournir des installations qui aident à stabiliser les conditions de logement des familles et des personnes sans abri et des gens vulnérables à l'itinérance.

La propriété, auparavant sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada, fera l'objet de rénovations mineures avant d'être transférée à la famille. Il s'agit de l'un des nombreux logements que Habitat pour l'humanité Fredericton rénovera et offrira à une famille, en plus de lui fournir le soutien supplémentaire nécessaire pour réussir et relever les défis du quotidien.

« Des projets comme celui-ci sont importants et ils témoignent de nos efforts collectifs en vue de collaborer pour réduire l'itinérance et soutenir les familles vulnérables du Canada. Nous devons continuer de coopérer avec nos partenaires communautaires, notamment Habitat pour l'humanité Fredericton, pour renforcer la capacité et offrir des logements sûrs, stables et abordables afin de réduire l'itinérance chronique. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis fier que le gouvernement du Canada fournisse à une famille de la collectivité de Plaster Rock un logement adéquat et stable. Nous unissons nos efforts à ceux de partenaires comme Habitat pour l'humanité Fredericton afin d'offrir un logement sûr aux Canadiens les plus vulnérables. »

- Thomas J. (T. J.) Harvey, député de Tobique?Mactaquac

« Le conseil d'administration et le personnel d'Habitat pour l'humanité Fredericton sont heureux de faire l'acquisition de cette résidence à Plaster Rock dans le cadre de l'IBIEF. Nous avons bien hâte de choisir une famille qui occupera cette maison et de lui donner un coup de main pour qu'elle puisse emménager dans un logement sûr, décent et abordable grâce au modèle hypothécaire d'Habitat pour l'humanité. Nous sommes reconnaissants du soutien financier que nous avons reçu du gouvernement du Canada au fil des ans. »

- Perry Kendall, chef de la direction, Habitat pour l'humanité Fredericton

L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri (IBIEF) est un volet de financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, un programme communautaire unique qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance en fournissant un financement et un soutien directs à 61 collectivités désignées partout au Canada , ainsi qu'à des collectivités autochtones, rurales et éloignées.

, ainsi qu'à des collectivités autochtones, rurales et éloignées. Pour que plus de Canadiens aient accès à un logement sécuritaire, adéquat et abordable, le gouvernement du Canada a annoncé récemment la Stratégie nationale sur le logement. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement fédéral réinvestit dans le logement abordable et il réunit les secteurs public, privé et sans but lucratif pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient un chez?soi.

a annoncé récemment la Stratégie nationale sur le logement. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement fédéral réinvestit dans le logement abordable et il réunit les secteurs public, privé et sans but lucratif pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient un chez?soi. Cette stratégie historique a pour but de veiller à ce que les Canadiens partout au pays aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. On s'attend à ce qu'elle aide des milliers de ménages canadiens dans le besoin à trouver un logement adéquat et abordable. Pour atteindre ce but, la Stratégie ciblera d'abord les Canadiens les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au cours des dix prochaines années, la Stratégie nationale sur le logement permettra de réduire de moitié l'itinérance chronique, de combler les besoins en logement de 530 000 familles et d'investir dans la construction de quelque 100 000 logements abordables.

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement investit 2,1 milliards de dollars de 2018-2019 à 2027-2028 afin d'augmenter le financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance et d'en prolonger la durée.

Vers un chez-soi remplacera l'actuelle Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, et son lancement officiel aura lieu le 1er avril 2019.

