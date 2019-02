Airbiquity fera la démonstration du logiciel OTAmatic Over-the-Air (OTA) et de la solution de gestion des données pour le secteur de l'automobile à la conférence embedded world 2019





SEATTLE, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, fera la démonstration de son logiciel OTAmaticTM de mise à jour à distance (over-the-air, OTA) et de sa solution de gestion des données lors de la conférence embedded world 2019 à Nuremberg, en Allemagne, du 26 au 28 février. Située dans le stand NXP Semiconductors, la société présentera l'intégration de sa technologie avec la carte d'évaluation (evaluation board, EVB) MPC-LS de NXP de traitement des réseaux pour véhicule pour des mises à jour efficaces, sécurisées et très évolutives de logiciels à multiples unités de contrôle électroniques et la gestion des données fonctionnant grâce à des passerelles de service, perfectionnées et hautement performantes, compatibles avec plusieurs interfaces réseau pour véhicule.

Alors que les services guidés par les données commencent à transformer l'industrie automobile avec une nouvelle gestion des véhicules, l'implication des consommateurs et des opportunités de revenus, les constructeurs automobiles auront besoin d'un service OTA fiable et de solutions de séries de puces pour le traitement des réseaux pour véhicule fonctionnant conjointement. L'intégration de la prestation des services OTAmatic d'Airbiquity avec la technologie MPC-LS de traitement des réseaux pour véhicule de NXP offre un logiciel OTA et une solution de gestion des données avec des passerelles de services dotées de hauts niveaux de calcul, de performances du réseau en temps réel et de sécurité.

Airbiquity et NXP feront la démonstration de l'intégration de leur technologie au stand 4A-220 tout au long de la conférence.

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, visitez le site www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial de services pour véhicules connectés et un pionnier dans le développement et la conception de technologies télématiques automobiles. Se situant à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme cloud la plus avancée du secteur pour la prestation de services destinés aux véhicules connectés, et l'entreprise prend en charge tous les principaux cas d'utilisation, notamment la mise à jour à distance (OTA pour Over-The-Air) et la gestion des données. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, faciles à gérer et sécurisés qui répondent aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com, ou rejoignez la conversation sur @Airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

