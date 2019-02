Le BST envoie une équipe suite à un incident d'accostage à Godbout (Québec)

Le Canada possède une grande diversité d'espèces sauvages d'un océan à l'autre, et les Canadiens accordent une grande importance à la protection de notre nature. Voilà pourquoi nous travaillons avec les Canadiens à protéger les espèces en péril et à...

Airbiquity®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, fera la démonstration de son logiciel OTAmaticTM de mise à jour à distance (over-the-air, OTA) et de sa solution de gestion des données lors de la conférence embedded world 2019 à...

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs suite à un incident qui est survenu lorsque le traversier Apollo a heurté un quai à Godbout hier. Le BST recueillera des informations et évaluera l'événement. Le...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé aux fins de travaux de réparation durant la période suivante : le mercredi 27 février, de 9 h à 15 h.La promenade piétonne...