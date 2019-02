Lancement de dentsu X au Canada





Dentsu Aegis Network Canada continue sa croissance en accueillant dentsu X dans l'expansion de son réseau et en nommant Geneviève Guay à la présidence de la nouvelle agence

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Fort de sa vision qui consiste à innover dans la manière de concevoir les marques dans l'économie numérique, Dentsu Aegis Network annonce aujourd'hui le lancement de dentsu X au Canada; une toute nouvelle offre de communication média. Réinventant l'approche traditionnelle d'élaboration des stratégies média à l'aide d'une méthode exclusive de qualification des audiences, dentsu X offre à certaines des plus grandes marques canadiennes et mondiales, des expériences média intégrées et axées sur l'engagement.

Le lancement de dentsu X apporte également une nouvelle approche exclusive de planification média au Canada, utilisant le pouvoir des données pour définir les consommateurs au-delà des comportements déclarés et favorisant une compréhension multidimensionnelle des audiences basée sur leurs motivations. Cette approche éclairée permet de mettre en oeuvre des stratégies intégrées qui reposent sur la manière dont les marques ajoutent de la valeur à la vie des consommateurs, et contribue à attirer l'attention dans un marché de consommation saturé -- une approche axée davantage sur l'expérience plutôt que sur l'exposition.

Pour propulser le mandat de cette nouvelle agence, Geneviève Guay est nommée présidente de dentsu X Canada à compter d'aujourd'hui. Depuis près de 15 ans, Geneviève a occupé des postes de plus en plus élevés au sein de la direction de Dentsu Aegis Network et a contribué de manière inestimable à la réussite et à la croissance du groupe grâce à sa capacité à élaborer des stratégies qui ont accéléré la croissance de très grandes marques au Canada.

« Les bouleversements fondamentaux ne sont pas juste un mot à la mode ou une tendance, mais une réalité d'affaire qui touche toutes les industries et tous les domaines. La meilleure façon de réussir dans le climat économique actuel consiste à anticiper et à garder de l'avance, pour y arriver dentsu X a bousculé l'approche de stratégie média classique pour aider nos clients à rester à l'avant-garde, déclare Geneviève Guay, présidente de dentsu X Canada. Nous avons complètement transformé le processus de définition et de compréhension des cibles médias. Nous mettons en place une compréhension approfondie et multidimensionnelle des consommateurs fondée sur les motivations des consommateurs plutôt que sur l'approche traditionnelle de profilage. Nous concevons des expériences consommateur qui vont au-delà de l'exposition publicitaire pour créer des liens plus significatifs avec les marques. »

En plus des 50 employés canadiens à Montréal et à Toronto, dentsu X compte 37 bureaux situés entre autres en Asie, en Russie, en France, en Italie et en Australie et exerce des activités sur 34 marchés.

« C'est une période passionnante pour Dentsu Aegis Network au Canada, qui continue sa croissance avec l'ajout de dentsu X; une agence qui offre à nos clients une solution plus robuste et plus intégrée que jamais, déclare Annette Warring, présidente et chef de la direction de Dentsu Aegis Network Canada. J'ai également le plaisir d'annoncer la nomination de Geneviève Guay à la présidence de l'agence. Durant sa carrière au sein du réseau, Geneviève a dirigé des équipes dynamiques et novatrices qui ont mis en oeuvre des stratégies primés pour nos clients, et je me réjouie de voir Geneviève diriger l'équipe qui établira et développera la marque dentsu X au Canada. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur dentsu X, consultez son site Web à http://dxglobal.com/.

À propos de dentsu X

Dentsu X croit en l'importance de comprendre les consommateurs au-delà des connaissances théoriques, de concevoir des expériences pour travailler avec la nature humaine plutôt que contre elle et de créer des expériences gagnantes. Grâce à son expertise en données, en technologie et à sa créativité, dentsu X crée le meilleur type de contenu pour les marques dans toutes les industries et à travers tous les marchés.

À propos de Dentsu Aegis Network Canada

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques sont construites pour ses clients, grâce à des compétences inégalées dans les domaines des médias, du numérique, des données et des services de communication créatifs. Le réseau mise sur l'économie numérique et offre des produits et des services uniques par l'intermédiaire des agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne mène ses activités depuis son siège social de Toronto, et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte près de 1 500 spécialistes dévoués à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax.

SOURCE Dentsu Aegis Network

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 15:18 et diffusé par :