ESPN et ESPN+ deviennent les chaînes exclusives de la Professional Fighters League aux États-Unis

NEW YORK, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- La Professional Fighters League (PFL), la toute première organisation à présenter des MMA selon un format de saison réglementaire, de play-offs et de championnat, a conclu un accord de plusieurs années en vertu duquel ESPN et ESPN+ seront les chaînes de la PFL aux États-Unis, et TSN sera la chaîne exclusive de la PFL au Canada.

Toutes les dix manifestations de la PFL seront retransmises en direct sur ESPN2, ESPN Deportes et ESPN+, le service par abonnement de diffusion de sports directement au consommateur aux États-Unis, avec jusqu'à trois heures de direct exclusif sur ESPN+ et jusqu'à deux heures de direct exclusif sur ESPN2 et ESPN Deportes.

TSN détient des droits similaires et retransmettra en exclusivité tous les événements de la PFL au Canada. Ces droits concernent les événements de la saison réglementaire, les play-offs et le championnat.

Six événements de cinq heures de la saison réglementaire de la PFL auront lieu les jeudis soir de mai à août. Trois événements de play-offs de la PFL auront lieu en octobre, avec une retransmission également sur ESPN+, ESPN2 et ESPN Deportes. Les play-offs de la PFL feront intervenir les huit meilleurs combattants dans chacune des six catégories de poids de la compétition qui se disputent ? et tentent de remporter - le titre deux fois le même soir pour entrer dans le championnat de la PFL.

La saison atteindra son apogée avec le PFL 2019 Championship à la Saint-Sylvestre, avec des combats pour le titre mondial dans chaque catégorie de poids avec des retransmissions exclusives en direct sur ESPN2 et ESPN Deportes. Les lauréats de chaque titre seront sacrés champions du monde de la PFL dans leur catégorie de poids et remporteront 1 million de dollars.

Outre les événements en direct, les plateformes ESPN offriront aux fans une couverture avant et après les matches ainsi que d'autres contenus PFL exclusifs, comme un regard intime sur la ligue avec Road to the Playoffs, Road to the Championship et le Best of Season de la PFL. L'accord commencera au printemps avec une retransmission à la télévision du 2018 PFL Season Review et du 2019 Roster Selection Show.

Des informations précises sur les dates et les programmes autour des événements seront communiquées dans les prochaines semaines.

Les fans peuvent s'attendre à quelques inédits durant cette saison de la PFL, comme le lancement de la toute première division de MMA pour femmes dans la catégorie 70 kg avec Kayla Harrison, une Américaine qui a remporté deux médailles d'or aux Jeux olympiques, ainsi que SmartCage et Cagenomics, des programmes exclusifs de la PFL qui proposent des données et des analyses en temps réel pour faire entrer les fans « dans la cage ».

« Nous sommes heureux d'ajouter la PFL à notre liste de sports de combat. Cette structure inédite et innovante de compétition permettra aux fans de MMA de regarder quelques-uns des meilleurs combats et contenus pour ce sport », explique Burke Magnus, vice-président directeur d'ESPN pour la programmation et le calendrier des émissions. « ESPN est la chaîne des sports de combat, et nous nous réjouissons à l'idée de retransmettre en direct des événements captivants de la PFL et des récits puissants aux fans, sur toutes les plateformes. »

« La PFL a été créée pour offrir aux 300 millions de fans de MMA dans le monde ce format de saison sportive qui est le propre d'autres grands sports comme la NFL et la NBA, qui a la transparence et la méritocratie d'une saison réglementaire, des play-offs et d'un championnat », ajoute Donn Davis, co-fondateur et président de la Professional Fighters League. « Les fans peuvent désormais suivre les récits, et les partenaires commerciaux peuvent participer au voyage, avec les combattants de la PFL tout au long de la saison. Cet accord, qui fait entrer la PFL sur ESPN et ESPN+, valide une fois de plus notre produit unique et innovant et accélérera la croissance de la PFL. »

« Nous sommes heureux de proposer la PFL sur ESPN, le leader incontestable du sport. ESPN est un pionnier innovant qui a radicalement changé la manière dont les fans consomment les sports et, à la PFL, nous réinventons les MMA pour les fans et les combattants », ajoute Peter Murray, PDG de la Professional Fighters League. « La PFL sera le leader technologique qui révolutionnera la manière dont les fans des MMA regardent les combats en direct, en utilisant la plateforme exclusive SmartCage et le système Cagenomics de la PFL, pour afficher des données en temps réel sur les combattants et faire entrer les fans dans la cage. »

La Professional Fighters League (PFL) présente les MMA pour la première fois au format de saison sportive où chaque combattant contrôle son propre destin, se disputant le titre dans une saison réglementaire, avec des play-offs et un championnat. Le format différencié de la PFL et ses combats captivants ont été à l'origine d'une croissance inédite en 2018 pour la ligue. Les saisons 2019 et 2020 de la PFL seront retransmises en direct principalement les jeudis soir, en prime time soit sur ESPN2 et sur ESPN Deportes soit sur ESPN+.

La saison de la PFL fait intervenir de grands athlètes de MMA dans plusieurs catégories de poids, y compris pour la toute première fois une division de femmes dans la catégorie 70 kg, chacune pour deux matches pendant la saison réglementaire de la PFL en mai, juin, juillet et août. Les huit meilleurs combattants dans chaque catégorie de poids participeront aux play-offs en simple élimination de la PFL en octobre, au cours desquels les combattants devront disputer et remporter deux combats le même soir pour pouvoir aller en finale. Le championnat de la PFL aura lieu à la Saint-Sylvestre exclusivement sur ESPN2 et sur ESPN Deportes. Les lauréats de chaque titre seront sacrés champions du monde de la PFL dans leur catégorie de poids respective et remporteront 1 million de dollars. En outre, les fans recevront des statistiques de prochaine génération inédites pour les MMA grâce à la plateforme exclusive SmartCagetm et à la technologie Cagenomicstm de la PFL.

La PFL est soutenue par un groupe d'investisseurs qui réunit des titans dans les domaines des sports, des médias, des divertissements et du commerce. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.PFLmma.com et suivez la PFL sur Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) et Facebook (/ProFightLeague).

ESPN+ est un service vidéo multisports directement au consommateur du segment Direct-to-Consumer and International (DTCI) de la Walt Disney Company et d'ESPN. Il a réuni 2 millions d'abonnés en moins d'un an et propose aux fans des milliers d'événements en direct, des contenus à la demande et des programmes originaux qui ne sont pas disponibles sur les réseaux de TV linéaire ou numériques d'ESPN, ainsi que des contenus éditoriaux de premier plan.

Les programmes d'ESPN+ comptent de centaines de matches de la MLB et de la NHL, des événements exclusifs de boxe UFC et Top Rank, de grands matches nationaux et internationaux de football (Serie A, MLS, FA Cup, Ligue des nations de l'UEFA, Championnat d'Angleterre de football D2, EFL Carabao Cup, Eredivisie, etc.), des milliers d'événements sportifs des universités (comme le football américain, le basketball et d'autres sports), le Grand Chelem de tennis, des matches de rugby et de cricket internationaux et nationaux, des séries inédites et exclusives, des programmes en studio salués par le public et tous les films 30 for 30 primés d'ESPN. Les fans peuvent s'abonner à ESPN+ pour seulement 4,99 dollars par mois (ou 49,99 dollars par an) et annuler leur abonnement à tout moment.

ESPN+ fait partie intégrante de l'appli ESPN (sur terminaux mobiles et connectés) et d'ESPN.com. C'est une plateforme numérique de sports tout-en-un à la pointe du secteur, qui offre une expérience riche et personnalisée à des dizaines de millions de fans chaque mois.

ESPN, le leader mondial du divertissement sportif, compte plus de 50 actifs ? huit réseaux de télévision aux États-Unis, ESPN Radio, ESPN.com, ESPN International, ESPN The Magazine, etc. ESPN est détenue à 80 pour cent par ABC, Inc. (une filiale indirecte de la Walt Disney Company) et à 20 pour cent par Hearst.

