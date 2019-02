Bentley Systems présente lors du Mobile World Congress l'application de réalité mixte pour les projets de construction d'infrastructure utilisant HoloLens 2 de Microsoft





Le système SYNCHRO XR de Bentley offre aux utilisateurs les avantages de la réalité mixte pour l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC).

EXTON, Pennsylvanie, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Bentley Systems, Incorporated, premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, a présenté SYNCHRO XR, son application pour une visualisation immersive des jumeaux numériques de construction 4D avec le nouveau HoloLens 2 de Microsoft, que Microsoft a annoncé lors d'une conférence de presse lors du Mobile World Congress à Barcelone.

Sélectionné comme partenaire de réalité mixte Microsoft représentant l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), Bentley a démontré qu'avec SYNCHRO XR pour HoloLens 2, les utilisateurs peuvent interagir avec des modèles de construction numériques à l'aide de gestes intuitifs pour planifier, visualiser et expérimenter le séquençage de construction.

Les données de jumeaux numériques du projet sont visualisées avec l'HoloLens 2 via l'environnement de données connecté de Bentley, optimisé par Microsoft Azure. Grâce à la solution de réalité mixte, les responsables de la construction, les planificateurs de projets, les propriétaires exploitants et autres parties prenantes du projet peuvent obtenir des informations grâce à une visualisation immersive du travail planifié, de la progression de la construction, des risques potentiels pour le site et des exigences en matière de sécurité. En outre, les utilisateurs peuvent interagir avec le modèle et expérimenter ensemble des objets 4D dans l'espace et le temps, par opposition à l'interaction traditionnelle avec un écran 2D représentant des objets 3D.

Noah Eckhouse, senior vice-président, fourniture de projets pour Bentley Systems, a déclaré : « Notre application SYNCHRO XR pour HoloLens 2 offre une toute nouvelle façon d'interagir avec les jumeaux numériques pour les projets d'infrastructure. Les utilisateurs bénéficient d'une nouvelle perspective sur la conception et d'une compréhension plus approfondie et plus immédiate du travail et du calendrier du projet. Au lieu d'utiliser un écran 2D avec une souris et un clavier, l'utilisateur peut désormais parcourir le modèle avec son corps et accéder à des objets numériques qui se trouvent aux côtés de la réalité physique. Il s'agit d'un moyen efficace de passer en revue les travaux effectués et de se préparer aux travaux à venir sur le chantier ».

Menno de Jonge, directeur de la construction numérique pour le Royal BAM Group, a déclaré : « Nous utilisons actuellement des solutions de réalité mixte SYNCHRO et HoloLens 2 pour le site de construction d'un grand projet de musée dans la ville de Rotterdam. Le véritable besoin d'une transformation numérique dans notre secteur consiste à éviter les reprises sur notre site de construction. Grâce à cette technologie, nous pouvons facilement visualiser le calendrier de construction. Ensuite, nous pouvons voir si nous sommes en retard, signaler tous les problèmes potentiels et examiner ceux en cours avant de revenir sur la bonne voie ».

Alex Kipman, expert technique, IA et réalité mixte chez Microsoft, a déclaré : « La nouvelle annonce de Microsoft HoloLens 2 est un ordinateur holographique autonome qui permet une interaction mains libres et directe avec les modèles numériques. S'appuyant sur l'innovation révolutionnaire de HoloLens, il est encore plus immersif et plus confortable. Il offre ainsi des solutions de pointe clé en main à nos partenaires tels que Bentley. Nous sommes ravis de travailler avec Bentley, un partenaire de réalité mixte, pour offrir aux clients l'opportunité de tirer parti des technologies HoloLens 2 et SYNCHRO XR et ainsi découvrir une nouvelle dimension de créativité et de travail d'équipe pour leurs projets AEC ».

Le programme de partenariat de réalité mixte de Microsoft s'attache à permettre et à soutenir les fournisseurs de solutions qui s'engagent à créer des solutions de réalité mixte. Après acceptation du programme, Microsoft propose une formation, une assistance technique, une aide à la vente et au marketing, ainsi qu'une planification commerciale.

En 2018, Microsoft a décerné à Bentley Systems le statut de partenaire CityNext de l'année.

En savoir plus sur SYNCHRO

Lire le billet du blog de Microsoft sur le sujet

En savoir plus sur HoloLens 2

Légende et image :

Les systèmes SYNCHRO XR et HoloLens 2 de Microsoft apportent les avantages de la réalité mixte sur les sites de construction.

Attribution : image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels géospatiaux, constructeurs et propriétaires exploitants pour la conception, la construction et les opérations d'infrastructure.

Bentley Systems emploie plus de 3 500 collaborateurs, génère un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2012. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs de Bentley. Bentley effectue des transactions sur invitation au NASDAQ Private Market ; le partenaire stratégique Siemens AG a accumulé une participation minoritaire sans vote. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes en propriété exclusive. Toutes les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 14:22 et diffusé par :