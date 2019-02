WestJet célèbre l'été avec une nouvelle route entre London, en Ontario, et Montréal





CALGARY, le 26 févr. 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'ajout de plus de choix pour les voyageurs de London et de Montréal dès cet été en offrant un nouveau service quotidien à partir du 24 juin, et ce, jusqu'au 15 octobre avec WestJet Encore.

« Nous continuons de constater une grande utilisation de notre service entre Montréal et Toronto et nous sommes conscients que bon nombre de ces invités se déplacent à partir de London ou s'y rendent, a déclaré Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau et Alliances de WestJet. Nous sommes certains que les invités de WestJet de Montréal et de London seront ravis de profiter davantage d'occasions de voyages d'affaires et de loisirs durant la période de pointe de la saison estivale. »

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux passagers le choix de s'envoler vers Montréal avec WestJet, a affirmé Michael Seabrook, président et chef de la direction, Aéroport international de London. Montréal est l'une de nos destinations les plus importantes, et avec l'ajout de ce vol sans escale, nos passagers ont plus d'options. Cela nous permet d'offrir une expérience de voyage souple et en tout confort à davantage de voyageurs. »

WestJet est le transporteur aérien le plus important de London et offrira cet été six vols par jour à partir de London, en Ontario, à destination de trois villes canadiennes, soit Calgary, Toronto et Montréal. Le transporteur aérien offrira également 23 vols quotidiens en provenance de Montréal, y compris deux vols quotidiens vers Vancouver, trois vols quotidiens vers Calgary, un vol quotidien vers Edmonton et Winnipeg, 13 vols quotidiens vers Toronto, deux vols quotidiens vers Halifax et un vol quotidien vers London, en Ontario.

Détails du service de WestJet entre London et Montréal :

Route Fréquence Départ Arrivée Date d'entrée en vigueur London - Montréal Quotidienne 10 h 20 11 h 45 24 juin 2019 Montréal - London Quotidienne 12 h 15 13 h 49 24 juin 2019

Pour obtenir davantage de renseignements sur les nouveaux vols et sur les fréquences accrues de l'horaire estival 2019, visitez le https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/info-vols/horaires-vols/nouveaute.

Cet été, WestJet offrira plus de 750 vols quotidiens au cours de la saison de pointe estivale vers 92 destinations, dont 42 au Canada, 23 aux États-Unis, 27 au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et cinq en Europe.

