Huawei Enterprise, faisant ses débuts au MWC 2019, lance sa plateforme numérique, jetant les bases du monde numérique

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /CNW/ - Huawei Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) est au nombre des exposants au salon WMC 2019 (World Mobile Congress) Barcelone, qui se déroule du 25 au 28 février 2019, une primo-participation placée sous le thème « Bâtir un monde intelligent pleinement connecté ». Présentant sa plateforme numérique, qu'elle a développée en se fondant sur ses années d'éclairages et de pratiques en matière de transformation numérique, Huawei Enterprise a fait savoir que la plateforme numérique, axée sur le nuagique, permet aux organisations de réussir une synergie d'entreprises et l'innovation agile en optimisant l'intégration des nouvelles TIC et des données convergentes, jetant ainsi les bases du monde numérique. En clair, la plateforme numérique Huawei aide les entreprises de tous les secteurs d'activité à se doter de plans d'affaires directeurs du numérique leur permettant de faire face à la concurrence à l'ère de l'intelligence.

À la même occasion, démonstration à l'appui, Huawei Enterprise expose ses solutions leaders et ses quatre produits phares, à l'usage des entreprises, et ce, dans trois espaces-salon : plateforme numérique, connectivité universelle et intelligence omniprésente. D'autre part, en marge de l'événement d'aujourd'hui, Huawei Enterprise a tenu le Sommet sur la transformation numérique des industries (Digital Transformation of Industries Summit), qui a vu se réunir des clients des secteurs de la logistique, des chemins de fer, de la finance, de l'aviation et de la ville intelligente pour explorer les meilleures pratiques dans leurs parcours et projets de transformation numérique.

La plateforme numérique de Huawei Enterprise jette les bases du monde numérique

La transformation numérique, un phénomène qui a commencé il y a longtemps, a encore du chemin à faire. Au cours de leur parcours transformationnel dans un contexte de mutation, les entreprises espèrent, d'une part, améliorer systématiquement les services et l'efficacité opérationnelle, en relevant au fond les défis d'intégration des données pour parvenir à une synergie d'affaires et à l'innovation agile, et, d'autre part, créer de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles propositions à valeur ajoutée.

Yan Lida, président de Huawei Enterprise Business Group, a commenté : « En cette ère, la transformation numérique des entreprises, de l'économie et de la société dans son ensemble a engendré d'immenses possibilités et défis à l'endroit de diverses industries. Avec plus de dix ans d'expérience dans la transformation numérique, Huawei a su démontrer que la numérisation ne peut être réalisée que lorsque le monde numérique et le monde physique sont pleinement intégrés. Armés de cette conviction et désireux de répondre aux besoins des clients, nous lançons la plateforme numérique Huawei pour les entreprises, estimant qu'elle est la seule à pouvoir intégrer horizontalement de nouvelles TIC, y compris le nuagique, l'IA, l'IdO, les grandes données, les communications convergentes, la vidéo et le SIG, ainsi qu'à connecter verticalement les dispositifs, la périphérie, le réseau et le nuagique. Cette plateforme est intégrée, intelligente et patrimoniale. Qu'il s'agisse de grandes sociétés, de PME ou de jeunes entreprises, la plateforme numérique Huawei peut leur permettre d'augmenter leur capacité d'agir et d'atteindre de nouveaux sommets, tout en tirant parti de l'innovation agile. Pour résumer, la plateforme numérique Huawei deviendra le fondement du monde numérique et fera naître un écosystème florissant. »

Trois espaces d'exposition et quatre produits phares mettent en évidence le potentiel de la plateforme, de la connectivité et de l'intelligence

Au salon MWC 2019 Barcelone, Huawei Enterprise présente dans trois espaces d'exposition -- plateforme numérique, connectivité universelle et intelligence omniprésente -- quatre produits phares aux côtés de ses technologies de pointe innovatrices comme les solutions et produits d'intelligence artificielle (IA), ainsi que son écosystème fiable, bénéfique à tous, et ses applications d'IA dans les transports urbains et la vente au détail.

Plateforme numérique: cet espace met en relief la façon dont les technologies numériques de pointe, telles que le nuagique, l'IdO et le stockage tout flash, sont intégrées dans la plateforme numérique Huawei pour accélérer l'intégration des données, la collaboration commerciale et l'innovation agile et, au final, la transformation numérique de l'entreprise. Sont exposés les solutions de stockage total flash OceanStor Dorado , la série la plus rapide au monde, y compris l'équipement de stockage tout flash moyenne et haute gamme, accélérant la transformation numérique des secteurs financier, manufacturier et pétrolier, ainsi que le nouvel OceanStor Dorado3000 V3 d'entrée de gamme. Parallèlement, Huawei Enterprise a mis en vedette sa plateforme numérique de ville intelligente, laquelle intègre des ressources numériques urbaines, telles que l'IdO, les grandes données, l'information géographique, la vidéo et les communications convergentes, pour permettre une administration urbaine plus intelligente, améliorer les services publics et favoriser le développement du secteur.

Action commune menée en équipe avec les pionniers de la transformation numérique

Huawei Enterprise a invité ses clients et partenaires de nombreux secteurs à partager leurs meilleures pratiques de transformation numérique. En offrant alors une large panoplie de perspectives et de scénarios, Huawei Enterprise entend aider ses clients à se doter d'une base agile et intelligente, leur permettant de rejoindre la révolution numérique de l'entreprise, et inspirer de nouvelles applications sectorielles.

Logistique: DHL et Huawei ont conjointement développé la Smart Logistics Solution, une solution de logistique intelligente multi-scénario innovante, en se basant sur les technologies IdO de Huawei, afin d'améliorer l'efficacité de la logistique, ainsi que de promouvoir et de réaliser la transformation de l'ensemble du processus logistique.

et Huawei ont conjointement développé la Smart Logistics Solution, une solution de logistique intelligente multi-scénario innovante, en se basant sur les technologies IdO de Huawei, afin d'améliorer l'efficacité de la logistique, ainsi que de promouvoir et de réaliser la transformation de l'ensemble du processus logistique. Rail: Les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) , renforçant leur coopération avec Huawei, offrent en ce moment des services de meilleure qualité, plus efficaces, en amélioration continue, basés sur les technologies de connectivité de Huawei, un développement ferroviaire d'avant-garde majeur en Europe .

, renforçant leur coopération avec Huawei, offrent en ce moment des services de meilleure qualité, plus efficaces, en amélioration continue, basés sur les technologies de connectivité de Huawei, un développement ferroviaire d'avant-garde majeur en . Finance: Huawei et DBS Bank accélèrent en ce moment la transformation numérique du secteur des services financiers en exploitant les capacités de renseignements et de données.

accélèrent en ce moment la transformation numérique du secteur des services financiers en exploitant les capacités de renseignements et de données. Aviation: Huawei et Turkish Airlines se donnent la main pour rendre l'aviation plus intelligente grâce à la connectivité.

se donnent la main pour rendre l'aviation plus intelligente grâce à la connectivité. Ville intelligente: Huawei et la Sardaigne en Italie utilisent la plateforme numérique pour promouvoir le développement de la ville intelligente.

Huawei Enterprise s'est engagée à intégrer le numérique dans toutes les organisations, y compris les administrations publiques, les entreprises des secteurs des services financiers, de l'énergie, des transports, de la fabrication et d'autres encore, l'objectif étant d'engendrer un monde entièrement connecté et intelligent. Actuellement, 211 des sociétés du palmarès Fortune Global 500, dont 48 des 100 premières, et plus de 700 villes dans le monde, ont choisi Huawei Enterprise comme partenaire dans la transformation numérique.

Le stand d'exposition de Huawei Enterprise, C21 et C31, se trouve dans le hall 7 de Fira Gran Via. Pour vous renseigner davantage sur la transformation numérique des entreprises, rendez-vous sur http://carrier.huawei.com/en/events/mwc2019/huawei-digital-transformation-of-industries-summit.

