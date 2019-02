AIT étend sa présence en Europe, et nomme Hervé Grosdemange au poste de directeur du développement d'entreprise en Europe





Advanced Integration Technology, LP (AIT), société internationale d'automatisation et d'outillages industriels, qui fournit des systèmes entièrement intégrés d'automatisation des ateliers d'usines au secteur de l'aérospatiale, a annoncé aujourd'hui l'installation d'un nouveau site à Toulouse, en France. Cette expansion appuiera les activités de développement commercial d'AIT en Europe, en permettant de consacrer à nos clients européens davantage de ressources en termes de gestion de projets, de chaîne logistique et d'ingénierie.

Dans le cadre de l'établissement de ce site, AIT a nommé Hervé Grosdemange au poste de directeur du développement d'entreprise en Europe, chargé de conduire les activités commerciales européennes d'AIT.

« AIT mène des activités en Europe depuis de nombreuses années, et notre nouveau site de Toulouse démontre notre engagement soutenu consistant à croître aux côtés de nos partenaires dans la région », a déclaré Ed Chalupa, président-directeur général d'AIT. « Nous sommes heureux de nous étendre à cet endroit, et de compter Hervé Grosdemange dans l'équipe d'AIT. »

À PROPOS d'AIT

AIT est le numéro un mondial des solutions d'automatisation, d'intégration d'usines et d'outillage, dédiées aux industries mondiales de l'aérospatiale et de la défense. AIT conçoit, fabrique et installe des systèmes clés en main, ainsi que des outils et équipements automatisés permettant d'assembler des structures aérospatiales. AIT dessert un large éventail international de FEO de haut niveau et de fournisseurs de premier rang, parmi lesquels Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, Triumph et Bombardier. AIT dispose d'installations aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne et en Suède.

Pour en savoir plus, consultez le site www.aint.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 13:20 et diffusé par :