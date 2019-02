Rockwell Automation figure pour la onzième année parmi les entreprises les plus éthiques au monde en 2019





Rockwell Automation, le numéro un mondial en matière d'information et d'automatisation industrielles, a été reconnu par l'Ethisphere Institute comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2019. Ainsi récompensée pour la onzième année par l'Ethisphere Institute, Rockwell Automation figure sur une liste distinguée de 128 entreprises internationales qui démontrent de manière significative dans quelle mesure elles propulsent le progrès des communautés et développent une main-d'oeuvre compétente et responsabilisée, tout en favorisant des cultures d'entreprise axées sur l'éthique et un sens aigu de l'objectif à atteindre.

« Notre réputation en matière d'intégrité est bâtie sur les décisions que nous prenons tous les jours, et je suis fier qu'Ethisphere ait reconnu une fois encore notre engagement envers l'éthique », a déclaré Blake Moret, président-directeur général de Rockwell Automation. « Notre valeur d'intégrité est un impératif d'entreprise qui nous aide à attirer de formidables clients, employés, et partenaires. »

« Aujourd'hui, employés, investisseurs et parties prenantes accordent leur plus grande confiance aux sociétés qui montrent la voie sur les questions sociétales. Les entreprises qui adoptent une perspective à long terme avec une stratégie basée sur la finalité ont bien compris que non seulement elles surpassaient les autres, mais qu'elles duraient », a déclaré le chef de la direction d'Ethisphere, Timothy Erblich. « Je félicite tout le monde chez Rockwell Automation pour avoir obtenu cette récompense. »

Rockwell Automation a également annoncé aujourd'hui que son Rapport de responsabilité d'entreprise 2018 était désormais disponible. Le Rapport détaille notre approche de la responsabilité d'entreprise et du développement durable, notamment notre culture de l'intégrité et nos pratiques commerciales éthiques. Nous sommes ravis de partager notre approche consistant à offrir à des clients durables, une société durable, et une communauté durable.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d'information et d'automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 23 000 personnes au service d'une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

À propos de l'Institut Ethisphere

L'Institut Ethisphere® est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques d'entreprise éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie en matière de mesure et de définition des normes éthiques de base, utilisant des informations axées sur des données, qui aident les entreprises à optimiser leur caractère corporatif et à mesurer et améliorer la culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles à travers son programme de reconnaissance des Sociétés les plus éthiques au monde. Ethisphere réunit une communauté d'experts du secteur, à travers l'Alliance pour le leadership en éthique des affaires (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez https://ethisphere.com.

