Le ministre des Transports fait la promotion du nouvel ALENA aux États-Unis

OTTAWA, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Avec le nouvel ALENA, le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour créer de nouveaux débouchés pour les travailleurs et les entreprises des deux côtés de la frontière.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports et président du Comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines, a terminé aujourd'hui une visite de travail à Washington au cours de laquelle il a participé à une série d'activités avec des représentants américains et a discuté du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et d'autres questions connexes.

Le ministre Garneau et l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton, ont participé jeudi à une discussion sur le nouvel ALENA organisée par le Conseil des affaires canado-américaines.

Le ministre Garneau s'est également entretenu avec des gouverneurs américains notamment Kim Reynolds (Iowa) et Mike Bevin (Kentucky) au sujet des relations canado-américaines.

Il a par ailleurs rencontré l'amiral Timothy Gallaudet, administrateur par intérim de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pour discuter d'importants dossiers liés aux transports, comme le Plan de protection des océans du Canada, la protection des baleines et l'environnement marin.

Dimanche, le ministre Garneau a participé à une table ronde sur le commerce nord-américain à l'occasion de la réunion hivernale de la National Governors Association en compagnie de M. Jesus Seade, sous-secrétaire mexicain des Affaires étrangères pour l'Amérique du Nord, et de Larry Kudlow, directeur du Conseil économique national des États-Unis.

Tout au long de ses rencontres, le ministre Garneau a exhorté les États-Unis à éliminer les droits de douane illégaux et injustifiés sur l'acier et l'aluminium qui nuisent aux entreprises et aux travailleurs tant au Canada qu'aux États-Unis.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était également de passage à Washington, D.C. jeudi dernier. Il a participé, en compagnie du secrétaire à l'Agriculture du Mexique, Victor Villalobos, à un groupe de discussion trilatéral organisé par le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Sonny Perdue. Ils ont discuté de l'importance des relations commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui seront davantage renforcées par le nouvel ALENA, et ont souligné la façon dont les agriculteurs et les entreprises de transformation des trois pays dépendent d'un environnement commercial prévisible et stable. Le ministre MacAuley a également tenu des tables rondes avec des intervenants américains clés portant sur la relation entre le Canada et les États-Unis pour ce qui est du commerce de produits agricoles de même que sur le rôle des femmes dans la poursuite de possibilités dans les secteurs agricole et commercial.

Citation

« Le nouvel ALENA est un très bon accord commercial. Une fois ratifié, il assurera la stabilité, la prévisibilité et la croissance, tout en favorisant l'essor de nos relations avec les États-Unis et le Mexique. Dès le départ, le Canada a été clair : les 232 droits de douane imposés au Canada sont illégaux et injustifiés. Maintenant que nos négociations avec les États-Unis dans le cadre de l'ALENA sont achevées, nous croyons qu'il serait d'autant plus justifié que l'administration américaine élimine ses droits de douane. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Canada et les États-Unis partagent la frontière la plus longue et la plus sûre du monde. Quelque 400 000 personnes et des biens et des services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars traversent cette frontière tous les jours.

et les États-Unis partagent la frontière la plus longue et la plus sûre du monde. Quelque 400 000 personnes et des biens et des services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars traversent cette frontière tous les jours. Le Canada et les États-Unis entretiennent une des plus importantes relations commerciales au monde. Le Canada est le plus important marché des États-Unis - plus important que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis.

et les États-Unis entretiennent une des plus importantes relations commerciales au monde. est le plus important marché des États-Unis - plus important que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis. Le marché régional concurrentiel à l'échelle mondiale créé dans le cadre de l'ALENA initial en 1994 représente aujourd'hui près de 486 millions de consommateurs et un PIB combiné de plus de 22 billions de dollars américains.

En 2017, le commerce trilatéral a atteint près de 1,1 billion de dollars américains, soit trois fois plus qu'en 1993.

Les États-Unis et le Mexique sont respectivement le premier et le troisième partenaire du commerce de marchandises en importance du Canada à l'échelle mondiale.

Liens connexes

