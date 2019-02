Hytera lance la solution de services à mission critique P-LTE au MWC Barcelone 2019





La société Hytera Communications limitée (Hytera), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de communication Radio Mobile Professionnelle innovantes, dévoile aujourd'hui sa solution de services à mission critique P-LTE lors de Mobile World Conference 2019 (MWC 2019) tenue à Barcelone, en Espagne.

Etant donné que la technologie d'évolution à long terme excelle dans les réseaux à large bande, les réseaux haut débit et tous les réseaux du protocole Internet, les clients dans de nombreux secteurs verticaux auront davantage besoin de données haut débit et de services d'expédition multimédia. Il s'agit alors du principal incitateur pour les acteurs Radio Mobile Professionnelle mondiaux cherchant à tirer parti des fonctionnalités de la technologie d'évolution à long terme pour mieux gérer les communications à mission critique. La société 3GPP a de même défini les services à mission critique (MCS), dont la fonctionnalité Appuyer pour Parler à mission critique (Push-to-Talk), la vidéo à mission critique (MCVideo) et les données à mission critique (MCData) dans les versions 13, 14 et 15.

La solution de services à mission critique P-LTE de Hytera est conforme aux normes de l'évolution à long terme et des services à mission critique. Elle est aussi capable de desservir de nombreux secteurs à mission critique, tels que la sécurité publique, le transport ferroviaire, les quais et les ports, les aéroports, l'énergie, les mines, les forêts et les usines, en leur fournissant des services de voix et de vidéo, une transmission de données à fort trafic, et une expédition multimédia. Elle est en mesure de renforcer les capacités des clients en matière de communication et d'expédition quotidiennes, ainsi qu'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Basé sur une architecture distribuée et une conception modulaire, le système de services à mission critique P-LTE comprend des terminaux de liaison, des stations de base, un réseau évolué central de liaison, des serveurs de liaison de services à mission critique, des applications de gestion et d'expédition du réseau. En outre, ce système soutient le transfert transparent entre les systèmes à bande étroite et les réseaux privés et publics d'évolution à long terme. Le système se caractérise par une haute qualité de services, une latence faible, une sauvegarde et une répétition, visant une meilleure sécurisation des données et de leur transmission. Lors des tests d'interopérabilité utilisant la fonctionnalité Appuyer pour Parler à mission critique organisés par ETSI, le système de services à mission critique P-LTE de Hytera a reçu une approbation selon laquelle il sera capable de s'interconnecter à d'autres systèmes de 12 fabricants différents.

Le système de services à mission critique P-LTE peut être déployé à travers deux différents moyens. Le premier s'effectue sur le réseau privé d'évolution à long terme, où sa fonctionnalité d'opérations d'entrée-sortie assure la continuité du service lorsque le lien entre la station de base et le réseau évolué central de liaison est rompu. La transmission simultanée d'un grand nombre de vidéos serait possible puisque le système utilise le protocole évolué du Service de Diffusion/Multidiffusion Multimédia, qui optimise l'utilisation des ressources du réseau et l'expérience des utilisateurs en matière de services. Le second moyen s'effectue sur le réseau public d'évolution à long terme. Il permet de faciliter un déploiement flexible, réduit le temps de construction et les coûts. Le système peut également utiliser des stations de base privées de réseau d'évolution à long terme, qui servent de complément à la couverture insuffisante du réseau public, afin de fournir aux clients des services de liaison complets.

Au MWC, Hytera a présenté au public nombreux services de liaison, tels que les appels utilisant la fonctionnalité Appuyer pour Parler à mission critique, le téléchargement et la distribution des vidéos, la vidéoconférence et le regroupement dynamique. Certains visiteurs ont même été invités pour découvrir comment la solution de services à mission critique lancée par Hytera pouvait être utilisée dans différents scénarios pour matérialiser la valeur client. A titre d'exemple, lorsqu'un incident d'urgence lié à la sécurité publique se produit, le système de services à mission critique de Hytera permet aux expéditeurs d'organiser rapidement un appel de groupe en utilisant la fonctionnalité Appuyer pour Parler à mission critique pour exécuter les tâches et regrouper de manière dynamique le personnel de première ligne en fonction de leurs locations basées sur les coordonnées géographiques. Cela permet de réaliser une attribution optimale du personnel et des ressources. Entretemps, avec l'aide de la vidéo à mission critique MCVideo, le centre de commande peut acquérir des vidéos sur place pour la prise de décision et le contrôle à distance.

En outre, Hytera a lancé une application de services à mission critique (MCC) et des radios à large bande. Les utilisateurs finaux peuvent accéder au système de services à mission critique P-LTE via leurs téléphones intelligents ou les radios à large bande de Hytera pour bénéficier d'une grande variété de services de liaison de qualité.

Le lancement de la solution de services à mission critique P-LTE a prouvé la capacité technologique de Hytera dans les réseaux privés à large bande. La solution a fait des percées dans nombreux aspects, tels que les liaisons à large bande, la convergence multimode et la commande intelligente. Le système de services à mission critique intègre les données d'information dans l'application intelligente, et adopte diverses technologies pour permettre au système de mieux s'adapter à l'environnement, accélérer la manipulation et l'expédition, et se déployer de manière flexible. De cette manière, Hytera crée un réseau privé qui peut aider les clients du monde entier à réaliser l'impossible.

La société Hytera Communications limitée est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication Radio Mobile Professionnelle innovantes, qui améliorent l'efficacité organisationnelle et rendent le monde plus sécurisé.

