Dune Medical Devices livrera une présentation lors du Congrès Sachs des sciences de la vie « Go For Israel », à Zurich, en Suisse

Lori Chmura, PDG de Dune Medical Devices, société qui fabrique le dispositif à succès, MarginProbe, devrait livrer une présentation à l'occasion du 1er Congrès Sachs des sciences de la vie « Go For Israel », le mardi 26 février à 15 h 15 HE, au Hilton Zurich Airport, à Zurich, en Suisse.

Dune Medical Devices est une société au stade commercial qui révolutionne la technologie de caractérisation des tissus dans le cadre de la chirurgie, du diagnostic et du traitement ciblé du cancer du sein, grâce à sa technologie spectroscopique par radiofréquence, brevetée (RFST, Radio-Frequency Spectroscopy Technology). Il a été prouvé que MarginProbe®, premier produit commercial de Dune, en utilisation commerciale régulière dans 70 hôpitaux, et dans le cadre de plus de 18 000 interventions chirurgicales aux États-Unis et en Israël, était capable d'identifier les marges positives lors des chirurgies mammaires conservatrices, en permettant aux chirurgiens de retirer immédiatement les résidus cancéreux microscopiques supplémentaires, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des chirurgies répétées. Au Royaume-Uni, le NHS mène actuellement un essai contrôlé randomisé dans 10 centres, tandis que MarginProbe est d'ores et déjà utilisé en Israël dans le cadre de 22 % des tumorectomies.

Dune entre dans une phase de croissance commerciale et d'expansion de sa plateforme RFST afin d'établir les données RFST en tant qu'unique biomarqueur tissulaire fournissant des informations complémentaires aux biomarqueurs moléculaires (p. ex., génomiques), pour la sélection d'un traitement personnalisé optimal et l'adoption de nouvelles thérapies. Le développement de la plateforme RFST est en partie financé par la subvention Horizon 2020 dont Dune a bénéficié en 2016.

À propos de Dune Medical Devices

« Imaginez-vous ne plus avoir à vous poser la question de savoir si tout a été retiré »

Chez Dune Medical Devices, nous entendons réduire l'anxiété à laquelle font face les patients et leurs familles dans l'attente de résultats pathologiques. Nos solutions, qui sont développées sur une plateforme de spectroscopie par RF, unique en son genre, peuvent différencier les tissus cancéreux des tissus sains, grâce à leurs propriétés électromagnétiques, ce qui permet aux patients et aux médecins de répondre à la question de savoir si tous les tissus cancéreux ont été retirés. Pour en savoir plus : dunemedical.com

