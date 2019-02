La Fédération des dentistes spécialistes du Québec applaudit l'annonce de la ministre Marguerite Blais





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des dentistes spécialistes du Québec (FDSQ), par l'entremise de sa présidente, Dre Véronique Benhamou, applaudit l'annonce faite ce matin par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais visant à rendre accessibles les soins buccodentaires et les soins d'hygiène quotidiens de la bouche pour les personnes vivant en CHSLD.

« En agissant de façon quotidienne, préventive et curative pour la clientèle vivant en CHSLD, nous nous assurons que les bons professionnels soient en mesure d'intervenir en temps utile auprès des patients » précise Dre Benhamou.

Les soins préventifs et curatifs ainsi que les soins d'hygiène buccale seront offerts dans une approche de collaboration et de concertation interdisciplinaire. Ainsi, les soins buccodentaires seront intégrés dans le continuum des soins infirmiers. Sous la direction d'un dentiste, les soins dentaires préventifs périodiques seront offerts par des hygiénistes dentaires. Des soins dentaires curatifs en CHSLD seront offerts par des dentistes.

Le recours à un dentiste présent sur les lieux permettra aux professionnels intervenant au dossier d'un patient de s'y référer au besoin pour les cas et situations où l'acte requis ne relève pas de leur champ de compétence.

« De la même façon, le dentiste saura référer les patients à ses collègues dentistes spécialistes, notamment pour cette clientèle qui est à haut risque de maladies des gencives et de pertes de dents, » souligne Dre Benhamou.

La Fédération des dentistes spécialistes du Québec rappelle qu'elle représente ses membres dentistes spécialistes qui se regroupent sous neuf spécialités, à savoir : l'endodontie, la parodontie, l'orthodontie, la prosthodontie, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, la médecine buccale, la pathologie buccale et maxillo-faciale, la radiologie buccale et maxillo-faciale et la dentisterie pédiatrique.

La Fédération des dentistes spécialistes du Québec

Fondée en 1972, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec regroupe 447 dentistes détenant un certificat de spécialiste dans l'une des neuf spécialités en médecine dentaire reconnues au Québec. Cette reconnaissance de spécialité s'obtient au terme d'une formation spécialisée allant de 2 à 6 ans d'études supplémentaires après le doctorat en médecine dentaire. Aucune référence n'est requise pour consulter un dentiste spécialiste.

