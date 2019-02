ZTE, Wind Tre et Open Fiber réalisent la première vidéoconférence 5G transméditerranéenne





SHENZHEN, Chine, 26 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important prestataire international de solutions de télécommunications, de technologies d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé une vidéoconférence par téléphone intelligent 5G en collaboration avec Wind Tre et Open Fiber. Cette démonstration, en conformité avec la norme 3GPP R15, confirme la position de chef de file de ZTE dans l'offre internationale de solutions technologiques de télécommunications pour entreprises et consommateurs de l'Internet mobile.

Supportée par le réseau pilote 5G de L'Aquila, la vidéoconférence exploite les solutions 5G de bout-en-bout de ZTE : réseau d'accès radioélectrique (RAN), réseau central, porteuse et dispositif. À l'aide de deux téléphones intelligents 5G ZTE, la vidéoconférence a relié Barcelone, où se tient actuellement le Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC), et L'Aquila, siège du centre ZTE de recherche et d'innovation 5G. Le contenu vidéo est donc diffusé en continu sur le stand de ZTE au MWC de Barcelone.

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, ZTE, Wind Tre et Open Fiber effectuent les essais MISE 5G en collaboration avec l'université de L'Aquila, selon un calendrier courant de 2018 à 2020. Ensemble, ZTE, Wind Tre et Open Fiber ont déjà mis au point le premier réseau pré-commercial 5G d'Europe. En outre, lors des Congrès utilisateur sans fil et sommet de 5G ZTE, qui se sont tenus à L'Aquila le 15 novembre 2018, ZTE et ses partenaires ont réalisé une démonstration 5G d'un véhicule aérien sans pilote menu d'un dispositif haute définition et de Panorama VR en diffusion continue en direct.

Comme l'attestent ses performances technologiques bout-en-bout, ZTE entend créer des réseaux intelligents de qualité pour les entreprises de télécommunications à l'âge de la 5G. À ce jour, ZTE a collaboré sur la 5G avec 30 entreprises de télécommunications du monde entier et a lancé des produits commerciaux 5G de bout-en-bout, parfaitement adaptés aux besoins de la première vague des déploiements de réseau 5G.

À l'avenir, ZTE poursuivra la collaboration avec ses partenaires pour promouvoir la technologie 5G et en accélérer la commercialisation mondiale et offrir à tous les utilisateurs des expériences 5G élaborées.

