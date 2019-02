Rakuten et Sercomm annoncent conjointement la première petite cellule virtualisée au monde





En séparant l'unité décentralisée et l'unité de commande de la petite cellule, Rakuten et Sercomm offrent une solution perturbatrice qui rendra possible le réseau mobile de prochaine génération

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /CNW/ - Rakuten, Inc. (TSE : 4755), chef de file mondial des services Internet appelé à devenir bientôt le plus récent opérateur de réseaux mobiles au Japon, et Sercomm (TWSE : 5388), important fabricant et fournisseur d'équipement de télécommunications, ont annoncé aujourd'hui la première petite cellule virtualisée. Conçue conjointement par Rakuten et Sercomm, la petite cellule offre une expérience utilisateur enrichie fondée sur la première technologie au monde sur nuage de bout en bout. La petite cellule virtualisée, qui adopte l'architecture de réseau de prochaine génération, répond aux besoins de l'industrie des télécommunications en fournissant une installation facile, un rendement élevé, une flexibilité extensible et une migration transparente vers les réseaux 5G. Rakuten et Sercomm présenteront leur produit au Mobile World Congress 2019, qui se tient cette semaine.

En séparant l'unité décentralisée et l'unité de commande, la petite cellule virtualisée offre une solution perturbatrice pour les réseaux mobiles. Grâce à la puissante capacité informatique de son unité de commande, la petite cellule virtualisée, qui possède une capacité mixte de traitement et de partage coopératif des fonctions radioélectriques, peut faire l'objet d'une installation dynamique au besoin. La petite cellule virtualisée rend possible une véritable plateforme sur nuage de bout en bout qui, en plus d'améliorer grandement la fiabilité, favorise la mise en place d'un réseau hétérogène. La petite cellule virtualisée soutient la technologie 4G LTE et peut être mise à niveau vers la technologie 5G au moyen du renouvellement d'unités décentralisées. En adoptant un réseau fractionné d'accès radioélectrique ouvert et virtualisé, les opérateurs de télécommunications peuvent diminuer leurs coûts et bénéficier de délais rapides de mise en marché sans devoir se préoccuper des obstacles liés à l'installation de stations fixes traditionnelles.

Les petites cellules virtualisées, intégrées à la capacité sans fil 2,4G/5G double bande et à une nouvelle installation, peuvent facilement remplacer les points d'accès sans fil existants sur place afin de réduire l'effort requis par le déploiement sans diminuer la fonctionnalité sans fil. La petite cellule soutient également l'alimentation électrique par Ethernet, ce qui la rend idéale pour une installation au plafond ou au mur dans des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels comme des appartements, des complexes d'habitation, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux et des usines.

« Rakuten joint plus de 1,2 milliard de consommateurs dans le monde par ses services offerts dans le commerce électronique, la technologie financière et le contenu numérique, et nous sommes maintenant prêts à renforcer notre engagement envers l'amélioration de la vie des consommateurs en offrant un nouveau service de réseau mobile avec le soutien de partenaires technologiques de premier plan comme Sercomm », explique Tareq Amin, dirigeant principal de la technologie, Rakuten Mobile Network. « Nous tentons de réaliser notre vision, qui consiste à créer le premier réseau mobile sur nuage de bout en bout entièrement virtualisé au monde. Sercomm est le chef de file de la technologie des petites cellules; sa capacité de conception est reconnue, et son expérience en matière de déploiement est riche. Ensemble, nous nous engageons à offrir un service mobile fiable, économique et peu coûteux à nos clients. »

« Chez Sercomm, nous sommes engagés à concevoir des solutions innovatrices afin de permettre la mise en place des réseaux de prochaine génération. Nous tentons d'offrir des solutions de qualité aux clients du domaine des télécommunications en investissant d'importantes ressources en recherche et développement », explique James Wang, chef de la direction de Sercomm. « Nous sommes heureux de collaborer avec un chef de file de l'industrie comme Rakuten pour mettre en place le réseau mobile de prochaine génération. Ensemble, nous lancerons une ère nouvelle des services de télécommunications. »

Rakuten et Sercomm feront une démonstration de la petite cellule au Mobile World Congress 2019 de Barcelone, en Espagne, du 25 au 28 février :

Kiosque de Rakuten : Hall 4, kiosque 4A10

Kiosque de Sercomm : 2G3, Hall 2

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un chef de file mondial des services Internet qui offre des outils aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises et à la société. Rakuten, qui a été fondée à Tokyo en 1997 et qui était au départ un site de commerce en ligne, a élargi ses activités pour offrir des services en commerce électronique, en technologie financière, en contenu numérique et en communications à plus de 1,2 milliard de clients partout dans le monde. Le groupe Rakuten compte plus de 17 000 employés et mène des activités dans 30 pays et régions. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le https://global.rakuten.com/corp/.

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un chef de file mondial de la fabrication d'équipement de télécommunications et d'équipement large bande. Fondée en 1992, Sercomm se concentre sur la conception de solutions intégrées qui rendent l'établissement de réseaux simple et abordable. Sa capacité de génie entièrement intégrée et son installation de fabrication à la fine pointe permettent à Sercomm d'offrir des solutions complètes de télécommunications à large bande comme des petites cellules, des passerelles résidentielles et commerciales et des produits d'Internet des objets, ce qui en fait maintenant un chef de file mondial de l'industrie. Le siège social de Sercomm se trouve à Taipei, à Taïwan, et son réseau mondial d'opérations couvre des marchés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. Sa clientèle comprend le premier fournisseur de services au monde, un fabricant d'équipement de réseau d'origine et des intégrateurs de systèmes. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.sercomm.com.

