LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. annonce une conférence téléphonique pour ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2019





LBC Tank Terminals a annoncé aujourd'hui que la société organisera une conférence téléphonique pour parler de ses résultats financiers du T2 de l'exercice 2019, clos au 31 décembre 2018.

Les résultats seront publiés ce jour, mardi 26 février 2019. La conférence téléphonique pour tous les investisseurs se tiendra le mardi 12 mars 2019 à 16h00 (heure d'Europe centrale) / 11h00 (heure avancée de l'Est).

Les détails de la conférence téléphonique et des exemplaires des bilans financiers seront mis à disposition sur le site Intralinks.

Les investisseurs titulaires de billets de premier rang de LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., arrivant à échéance en 2023, peuvent demander à accéder à Intralinks en contactant investors@lbctt.com.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals est l'un des plus importants exploitants indépendants d'installations de stockage de liquides en vrac pour les produits pétrochimiques, pétroliers et d'huile de base. LBC possède et gère un réseau mondial de terminaux implantés sur des sites clés aux États-Unis, en Europe et en Chine, offrant simultanément des services de chargement/déchargement pour tous les modes de transport. L'attention que nous portons à la gouvernance d'entreprise et sociale, via laquelle nous nous efforçons d'exercer un effet positif sur la société et de garantir l'absence totale de tout produit dangereux, du moins pour ceux placés sous notre contrôle, sous-tend toute la philosophie de l'entreprise. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.lbctt.com

