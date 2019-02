CVTCORP et son licencié Bonfiglioli présenteront l'ECGenius, leur transmission à variation continue, à Bauma 2019





SAINTE-JULIE, Québec, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CVTCORP , un chef de file dans le design et le développement de transmissions mécaniques à variation continue (mCVTs) pour les véhicules hors route à haute puissance, est heureux d'annoncer que son partenaire, Bonfiglioli , concepteur, fabricant et distributeur d'une gamme complète de motoréducteurs, de systèmes d'entraînement, de réducteurs planétaires et d'onduleurs, annoncera officiellement la gamme de produits ECGenius , le 26 février 2019, à Hattingen, à O&K Antriebstechnik GmbH, une compagnie Allemande acquise par Bonfiglioli en 2015. À Bauma , plus grande foire commerciale au monde dans le domaine de la construction, l'ECGenius powered by CVTCORP sera le produit vedette dans le kiosque de Bonfiglioli. Bauma 2019 aura lieu à Munich en Allemagne du 8 au 14 avril 2019.



L'ECGenius est issue d'une entente de licence exclusive entre CVTCORP et Bonfiglioli pour la technologie mCVT dans certains véhicules du secteur des équipements de construction. Le transfert de production de l'ECGenius150 pour cinq véhicules spécifiques ainsi que les contrats de production en discussion prévus pour le début de 2020 pour ces produits sont inclus dans l'entente de licence.

L'ECGenius est un système de transmission mécanique à variation continue puissant, efficace et rentable dédié aux applications telles que les chariots télescopiques, mais aussi adaptée à d'autres équipements. Plus de 15 ans de développement par les ingénieurs de CVTCORP ont mené à ce produit qui permet aux manufacturiers d'équipements de réduire la taille du moteur tout en offrant une facilité opérationnelle inégalée et l'amélioration des performances globales des véhicules allant de 20 à 30%. L'algorithme de l'unité de commande conçu par CVTCORP utilise les données du moteur et de la transmission, assurant une efficacité maximale du véhicule et une optimisation globale du système.

La conception robuste de l'ECGenius et son système de commande précis et stable ont été testés pendant plus de 500,000 heures cumulatives chez CVTCORP ainsi que sur des pistes d'essais et chez des fabricants d'équipements.

CVTCORP se donne comme mission que sa mCVT devienne standard dans les véhicules de construction et dans les équipements agricoles en maintenant son avance sur le marché par l'innovation technologique, par le développement de l'électrification et des contrôles électroniques sophistiqués, utilisant des algorithmes avancés et l'intelligence artificielle.

CVTCORP entretient des discussions avancées avec plusieurs partenaires stratégiques afin de déployer rapidement sa technologie de mCVT sur les marchés de l'équipement de construction et les tracteurs de ferme dans le marché de l'agriculture.

À propos de CVTCORP

Fondée en 2001, CVTCORP est une entreprise internationale spécialisée dans les transmissions mécaniques à variation continue (CVT). L'entreprise développe, fabrique et fournit des CVT pour les marchés de la construction et de l'agriculture. Grâce au nombre infini de rapports qu'offre la transmission, l'équipement est plus productif tout en consommant moins de carburant. De plus, la technologie constitue une solution des plus rentables pour les véhicules et les équipements munis de ses produits innovants. Entreprise privée, son siège social est situé non loin de Montréal, au Canada. Pour de plus amples informations, consulter le site www.cvtcorp.com

