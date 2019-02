Visa et Planeta Informatica mettent au point une nouvelle technologie pour offrir la rapidité, la sécurité et la commodité des paiements sans contact aux opérateurs de transport dans le monde entier





Visa (NYSE : V) et Planeta Informatica ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle technologie qui permet aux opérateurs des transports publics du monde entier de mettre en oeuvre les paiements sans contact plus rapidement et plus facilement que jamais, et pour un coût bien moindre. Le Module d'accès sécurisé (SAM, pour Secure Access Module) de Visa permet aux organisations et aux opérateurs de transport de commencer à offrir aux voyageurs la capacité de payer sans carte avec une carte, un téléphone ou tout dispositif portable, sans subir les exigences de coûts et techniques imposées par le remplacement du matériel des tourniquets ou des terminaux déjà installés.

Les paiements sans contact façonnent l'avenir des transports en commun dans les principales villes du monde, en permettant aux voyageurs de gagner un temps précieux en éliminant le besoin de faire la queue pour acheter ou recharger un titre de transport. Pour les opérateurs de transports qui ont récemment investi dans des tourniquets et des terminaux-lecteurs, le SAM de Visa peut-être une solution rentable pour proposer les avantages d'une expérience de transport sans contact, et notamment en améliorant l'expérience du client, en stimulant le nombre des voyageurs, et en réduisant les dépenses associées à la billetterie. Plutôt que d'installer de tout nouveaux tourniquets ou matériels, les opérateurs de transport peuvent installer le SAM de Visa, basé sur la technologie sans contact et sécurisée EMV®, directement dans leurs systèmes existants, en diminuant ainsi de façon considérable les coûts et les délais de mise en oeuvre. Disponible pour tous les partenaires de technologie Visa Ready, le SAM de Visa est la première technologie de sa catégorie pour l'industrie des transports, facilitant ainsi aux autres sociétés de matériel et de logiciel de transport son intégration dans leurs offres.

« Il s'agit d'un développement transformationnel pour les opérateurs de transports publics qui souhaitent améliorer les déplacements de leurs clients et réduire leurs coûts d'exploitation en supprimant le besoin de ticket ou de recharger leurs cartes de transport », a déclaré Nick Mackie, directeur mondial de la mobilité urbaine, pour Visa. « Notre collaboration avec Planeta Informatica, nous a permis de mettre au point une façon d'accélérer l'évolution vers le transport sans contact, à la fois évolutive est extrêmement sécurisée. Les opérateurs de transport peuvent ainsi réaliser des économies de temps et de coûts en supprimant les obstacles du remplacement potentiel de milliers de lecteurs de passages sur tout le système de transport. »

« La nouvelle technologie SAM de Visa combine 15 années de notre expérience des transports publics, avec le cadre des Transactions des Transports publics (Mass Transit Transaction, MTT), un cadre de paiement à la pointe du progrès, lancé par Visa en 2017. Nous avons travaillé consciencieusement avec Visa afin de développer la meilleure solution technologique permettant d'ajouter l'acceptation sans contact EMV à tout système de paiement existant en circuit fermé, sans remplacer nécessairement l'intégralité de l'infrastructure de billetterie électronique », a déclaré Artur Costa, PDG de Planeta Informática.

Dans une enquête mondiale commanditée par Visa, et intitulée « L'avenir des transports : La mobilité à l'ère de la mégacité, » Visa a découvert que la complexité des paiements était souvent un point de frustration commun à tous les navetteurs empruntant les transports publics aujourd'hui. C'est pourquoi les solutions comme le transport sans contact, qui facilitent les paiements, pourraient jouer un rôle essentiel pour accroître le trafic et la satisfaction des voyageurs à l'avenir. Les navetteurs ont indiqué que l'utilisation moyenne des transports en commun augmenterait de 27 % s'il était plus facile de payer ; et 47 % d'entre eux ont affirmé que le besoin d'acquérir des billets différents pour les différents moyens de transport était un problème.1

Le lancement du SAM de Visa s'appuie sur l'expérience de Visa pour aider les opérateurs de transport du monde entier à trouver la méthode la meilleure et la plus rentable en réponse aux pressions croissantes s'exerçant sur leurs infrastructures en place, tout en investissant dans les technologies qui les serviront dans l'avenir. Rien qu'au cours de l'année dernière, Visa a aidé à lancer des solutions de transport sans contact dans 20 villes de 12 pays, et elle compte aujourd'hui plus de 150 projets en cours.

Visa et Planeta Informatica se sont associées à Ingenico Group pour mettre en oeuvre le SAM de Visa, dans le cadre du lancement du transport sans contact avec Metro Rio fin avril.

« Ingenico se réjouit d'accueillir le lancement par Planeta et Visa, du nouveau Module d'accès sécurisé, de Visa, en s'appuyant sur les terminaux sans contact, déjà en place, d'Ingenico. Cette avancée illustre la diversité des solutions existantes pour répondre aux besoins de paiement des opérateurs de transport, lesquelles vont des modules de paiement aux solutions plus complètes incluant des portails et des capacités d'acquisition dédiés », a précisé Venceslas Cartier, directeur des transports, Services de détail, chez Ingenico Group. « Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec Planeta et Visa, qui implique également la fourniture de nos terminaux de paiement ouvert, nouvelle génération, pour continuer d'améliorer les déplacements des usagers. »

