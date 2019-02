Le Mouvement Démocratie Nouvelle répond présent pour appuyer la réforme du mode de scrutin





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) accueille avec enthousiasme la confiance que lui témoignent le gouvernement et la ministre Sonia LeBel, à la suite de l'annonce d'un soutien financier important. Celui-ci lui permettra de renforcer sa contribution à la démarche menant à une réforme du mode de scrutin.

« Plus qu'un soutien financier, nous voyons dans cette annonce une reconnaissance du travail réalisé par la société civile depuis les 20 dernières années afin de faire progresser la réforme du mode de scrutin au Québec », déclare le nouveau président du MDN et ancien ministre de la réforme des institutions démocratiques, Jean-Pierre Charbonneau.

Le soutien financier accordé par le gouvernement permettra au MDN de jouer un rôle clé et d'accorder toutes les chances de réussite au processus délicat d'adoption d'un nouveau mode de scrutin pour le Québec. Il permettra notamment de :

Assurer la facilitation des échanges entre acteurs de la société civile et partis politiques, notamment dans les discussions en cours sur les modalités à proposer pour un nouveau mode de scrutin, en recourant aux études réalisées au Québec et ailleurs dans le monde sur les meilleures pratiques.

Développer du matériel explicatif et des outils d'animation permettant d'aborder de façon objective les implications des diverses modalités proposées, dans le but d'outiller les individus et organisations qui souhaitent prendre part au débat public à venir dans le cadre des consultations sur le projet de loi.

Mener une campagne d'éducation populaire sur le modèle qui sera retenu à la suite des consultations publiques, afin que la population puisse maitriser son fonctionnement en vue de l'élection de la 43e législature.

« Le gouvernement marque un pas historique en choisissant la voie de la co-construction avec la société civile, ce qui permettra de susciter une vaste adhésion à la solution proposée au moment du dépôt du projet de loi », ajoute la vice-présidente du MDN, Françoise David. « Le MDN compte mettre à contribution son expertise et solliciter son réseau mobilisé depuis le début de la démarche trans-partisane qui remonte au printemps 2016. Nous avons une opportunité unique de marquer l'histoire ensemble, au-delà des considérations partisanes, dans l'intérêt de l'ensemble des Québécoises et Québécois », conclut le directeur général du MDN, Jean-Sébastien Dufresne.

La participation du MDN s'inscrit en continuité avec la démarche trans-partisane que le mouvement a initiée au printemps 2016. Celle-ci avait conduit à un accord entre les partis d'opposition sur des principes devant guider le choix d'un mode de scrutin, soit de refléter le plus possible le vote populaire de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, assurer un lien significatif entre les électeurs.trices et les élu.e.s, viser le respect du poids politique des régions, favoriser la stabilité des gouvernements, offrir un système accessible dans son exercice et sa compréhension, et contribuer à une meilleure représentation des femmes et de la diversité culturelle.

Pour en savoir plus sur la campagne Chaque voix compte, menée depuis 2016 par le Mouvement Démocratie Nouvelle : www.chaquevoixcompte.com

À PROPOS DU MDN

Organisme citoyen non partisan, le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) concentre ses efforts depuis 15 ans sur la réforme du mode de scrutin en se basant sur les multiples consultations publiques et l'expérience internationale, afin de conduire à l'adoption d'une réforme qui vise à mieux représenter la volonté populaire, l'égalité des hommes et des femmes, la diversité québécoise, les régions dans la réalité québécoise et le pluralisme politique. Il a initié au printemps 2016 une démarche trans-partisane qui a conduit en mai 2018 à la signature historique d'une entente entre les chefs des partis d'opposition, dans laquelle ils et elle se sont engagés à travailler de concert pour déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre 2019.

SOURCE Mouvement Démocratie Nouvelle

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 12:15 et diffusé par :